Inter, Marotta re del mercato a zero: approccio Pereyra per il centrocampo

Marotta, idea Pereyra a zero

Quello del croato non è stato l'unico addio (con annessa polemica social del giocatore) a centrocampo: un altro ad aver lasciato il club di Inzaghi è infatti Gagliardini, che ora i nerazzurri vogliono rimpiazzare al meglio. Lo spazio lasciato libero dall'azzurro potrebbe essere occupato da un giocatore che Marotta acquistò già nel 2014 ai tempi della Juventus: si tratta di Roberto Pereyra, attualmente svincolato dopo le ultime stagioni all'Udinese. L'Inter avrebbe già presentato un sondaggio per l'argentino, aprendo alla possibilità di un suo arrivo in nerazzurro.