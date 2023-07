Lukaku, la battuta di Giovanni Storti: "Per questo non rispondeva..."

Il clamoroso caso di calciomercato che riguarda Romelu Lukaku ha fatto decisamente discutere i tifosi della Juventus e dell' Inter ( dove invece è andato Juan Cuadrado ) ma non solo. Il centravanti belga, che non vestirà più la maglia nerazzurra, è stato infatti citato anche da Giovanni Storti , storico comico del trio Aldo, Giovanni e Giacomo. Nella sua opera di sensibilizzazione su diversi temi di attualità, Giovanni ha voluto denunciare la situazione delle strade a Milano, in questo caso in particolare in Via Bramante .

Giovanni Storti, la battuta su Lukaku

Ma cosa c'entra Lukaku? Nel denunciare lo stato della carreggiata, Giovanni inizialmente ha detto: "Siamo ancora qui in via Bramante, pensate, c'è dentro un mio amico speleologo, è riuscito a entrare, abbiamo trovato dentro una signora in bicicletta che si era persa a fine febbraio" per poi scherzare sul centravanti ex Inter, dicendo: "Poi abbiamo trovato anche Lukaku, per quello che non rispondeva al telefono, perchè è dentro lì...". Giovanni è infatti un noto tifoso interista, che in questo caso ha voluto fare una battuta sulla situazione dell'attaccante per tornare a parlare di una vicenda che aveva già denunciato a novembre 2022.