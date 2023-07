Lukaku punta allo sprint Juve, l’Arabia rilancia: follia mercato Al-Hilal

TORINO - Adesso Romelu Lukaku comincia ad avere fretta. Restare per tanto tempo ad allenarsi a Londra da separato in casa non è un’opzione: il Chelsea lo ha lasciato a piedi, perché sul volo per il tour in Usa, Big Rom non è salito, segnale chiaro e inequivocabile.

Se il belga è fuori dal progetto dei Blues, in questo momento è diventato anche un bersaglio del popolo interista che si è sentito tradito: la tifoseria organizzata gli ha dedicato un comunicato piuttosto duro per ribadire la posizione. Insomma, in questo momento Lukaku è nella tempesta e confida nella rapidità della Juventus per uscirne il prima possibile e poter ripartire.

L'Al-Hilal vuole Lukaku e rilancia

Ma quanto potrà aspettare? Nel frattempo in pressing c’è l’Al Hilal, che ha convinto l’agente del belga, l’avvocato Ledure, ma non ancora l’attaccante, che vorrebbe rimanere in Europa e che vede nell’interessamento del club bianconero la strada migliore (forse l’unica, al momento) per mantenere alto il livello di competitività e ambizioni. L’offerta araba non solo è concreta, ma è anche in costante aumento, arrivando a toccare la quota monstre di 40 milioni all’anno. Mettersi d’accordo con il Chelsea poi non sarebbe un problema.

