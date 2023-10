Asllani e Soucek osservati speciali dell'Inter: Ausilio vola a Tirana

Le lezioni di Calhanoglu

Scelta di campo, quella del direttore sportivo dell’Inter, volta innanzitutto a mostrare ad Asllani quanto il club punti su di lui. Il fatto che Ausilio sia in tribuna è un segnale forte per Kristjan: l’Inter non ha voluto darlo in prestito perché, dopo un anno di apprendistato, tutti si sono definitivamente convinti che il ragazzotto possa svolgere bene il ruolo di vice Calhanoglu. Compito non banale, per l’importanza che ricopre il ruolo. Simone Inzaghi, mettendo Asllani in campo a San Sebastian nell’esordio in Champions con la Real Sociedad, ha dato prova dell’upgrade raggiunto dall’albanese. Il quale finora all’Inter ha giocato altri cinque spezzoni di gara oltre a quello dell’Anoeta. A Tirana probabilmente Asllani resterà in campo per tutti i novanta minuti e anche verificare la sua tenuta fisica (e la concentrazione) alla distanza può essere motivo di interesse per Ausilio. Il quale, ai media locali, ha spiegato come tra i motivi della partenza di Brozovic ci sia stata anche la volontà di aprire le ali a un talento di soli 21 anni che può avere un futuro radioso in nerazzurro. In tal senso il tempo è dalla parte dell’albanese che può farne di strada se saprà far fruttare anche i consigli di Hakan Calhanoglu: «Ha tanta qualità, ma deve avere fame, essere più aggressivo, anche nei duelli. E in questo sta migliorando perché Kristjan è uno che sa ascoltare», ha sottolineato il turco, un professore in materia. Consigli che in allenamento gli ripetono sempre pure Simone Inzaghi e i dirigenti.