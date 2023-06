Mazzocchi-Juve, l'offerta: cash e contropartita. Alex Sandro via a zero?

TORINO - Pasquale Mazzocchi ha già salutato i tifosi della Salernitana nonostante il suo contratto con il club campano scada nel 2026: il segnale che l’esterno/laterale classe 1995 abbia voglia di cambiare squadra. Su di lui c’è l’interesse del Monza, ma sarebbe la Juventus il suo obiettivo per compiere il vero salto di qualità: il club bianconero avrebbe mosso i primi passi offrendo 4 milioni di euro oltre al cartellino di Hans Nicolussi Caviglia , il centrocampista che ha giocato l’ultima stagione proprio in prestito alla Salernitana.

Mazzocchi intriga la Juventus

Mazzocchi è nel giro della Nazionale e a Torino, nella sfida Juventus-Salernitana (ricordata dai più per il gol regolare annullato a Milik), è stato uno dei protagonisti con una grande azione personale in cui è riuscito a scendere fino sul fondo ed effettuare un cross teso per lo 0-1 firmato da Candreva. Il suo profilo intriga i bianconeri anche per la duttilità: può giocare su entrambe le fasce sia in difesa sia a centrocampo. E la sua presenza sarebbe assai utile alla luce del grave infortunio patito a maggio da Mattia De Sciglio (lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro), che dovrebbe tornare in campo soltanto a gennaio.

La scheda di Mazzocchi: tutto quello che c'è da sapere