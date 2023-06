Juve, gli eredi di Rabiot: Frattesi dice sì, in lista anche Koopmeiners

TORINO - La Juventus ha apparecchiato la tavola a inizio settimana, per la precisione lunedì, quando il duo mercataro formato da Calvo e Manna ha incontrato Carnevali e il Sassuolo per cominciare a parlare di mercato: la portata principale era e resta Frattesi , tra gli azzurri destinati a infiammare questa finestra di trattative. Per la verità il corteggiamento del club bianconero nei confronti del centrocampista neroverde (e azzurro) è iniziato molto prima, già da diversi mesi: adesso però si fa sul serio e qualcosa si è già mossa.

Concorrenza Frattesi

Il giocatore avrebbe già un’intesa di massima sulle questioni contrattuali, tra ingaggio e durata dell’accordo, ma va convinto il Sassuolo e non sarà un’operazione semplice, dato che Carnevali finora ha sempre tenuto alto il prezzo del cartellino (almeno 30 milioni nei desideri del club emiliano), raccontando anche dell’interessamento di alcune società di Premier League per il suo gioiellino. Un modo, quello del Sassuolo, per “stanare” i compratori italiani: oltre alla Juventus, che sembra in leggero vantaggio sulla concorrenza, sulle tracce di Frattesi ci sono sempre Inter e Roma. Le dirigenze di entrambe le squadre hanno avuto colloqui con il Sassuolo: la Juventus avrà anche toccato un altro tema di mercato, quello dell’esterno offensivo, con Laurienté che rientra tra i profili graditi ai bianconeri. E Calvo e Manna possono mettere sul piatto diversi giovani che possono fare al caso di Dionisi, come il difensore De Winter. Ci saranno altre puntate a breve, nel frattempo la Juventus attende un’altra, fondamentale risposta.