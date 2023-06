Juventus, Rabiot vede l’agente e decide: la situazione aggiornata

Il mercato in uscita prima, quindi a seguire quello in entrata. Ma non solo. Perché c’è un mercato “particolare”, alla Juventus, che proprio per la specificità della situazione offre dinamiche non riproponibili in altri ambiti. Ogni riferimento ad Adrien Rabiot non è casuale. Il pilastro del centrocampo bianconero, pupillo di Allegri, è tesserato per la Juventus, ma solo per altri venti giorni. Poi sarà libero di accasarsi altrove a parametro zero. La mezzala è attualmente impegnata con la Francia sulla strada verso gli Europei 2024, ma monitora con grande attenzione gli scenari che riguardano il suo futuro. A tenerlo costantemente aggiornato, naturalmente, è la mamma-agente Véronique, in visita a Clairefontaine – dove i Blues sono radunati da venerdì – anche per sfruttare l’allenamento che il ct Deschamps ha aperto alle famiglie dei convocati.

Rabiot e la Juve, l'offerta e la risposta: cosa può succedere Juve-Rabiot, questione di cuore Mentre il centrocampista è ancora concentrato sugli ultimi sussulti di questa stagione, con la Francia che scenderà in campo venerdì 16 a Gibilterra e poi il 19 contro la Grecia nelle euro-qualificazioni, intorno a lui inizia a prendere forma il futuro. Già, perché la famiglia Rabiot - forte di un contratto ormai prossimo alla scadenza - dovrà decidere a quale soluzione strizzare l’occhio, valutando progetti, ambizioni, ingaggi e, non ultimo, il ricco bonus richiesto alla firma. L’interesse nei confronti del bianconero, d’altronde, è cresciuto esponenzialmente nelle ultime due stagioni sotto le cure di Allegri, che non a caso ha espresso come primo desiderio alla dirigenza proprio la (difficile) conferma di “cavallo pazzo” in organico. Ma il francese a Torino si trova bene, dunque la strada – per quanto impervia – non è chiusa. La Juventus nei giorni scorsi ha recapitato a Madame Véronique una proposta di rinnovo annuale - ritenuta alla Continassa la formula migliore per giocarsi le proprie carte, poiché consentirebbe a mamma Rabiot di ritrovarsi nuovamente il cartellino del figlio in mano tra dodici mesi - e anche di quello si è discusso nel corso del vertice in famiglia nel centro federale transalpino. Mercato Juve: Frattesi se Rabiot va, insidia Roma. Offerta per Mazzocchi

Juve-Rabiot, speranze e alternative Anche, ma non soltanto. Perché il nome del 28enne di Saint-Maurice è in questo momento nella lista dei desideri di tanti tra i più importanti club d’Europa, a partire da quelli di Premier League. Al contempo i più facoltosi a livello economico e i più desiderati dallo stesso Rabiot, che non ha mai nascosto il desiderio di vivere un’altra esperienza in Inghilterra dopo quella giovanile al City. In pole, in questo senso, lo United, al momento l’unica società ad aver recapitato un’offerta concreta dopo averlo già cercato sia in estate che in inverno. Ma proprio l’ascesa di cui è stato protagonista a Torino, insieme al fattore ambientale, potrebbe quantomeno rimandare il proposito. Adrien e Véronique ne hanno discusso a lungo, perché la Juventus attende una risposta prima di muoversi in maniera decisa su altri fronti, a partire da quello aperto con il Sassuolo per Frattesi: i due club si sono visti martedì a Milano e hanno già rinnovato l’appuntamento. Juve, gli eredi di Rabiot: Frattesi dice sì, in lista anche Koopmeiners

