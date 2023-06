Matturro, derby mercato Juve-Inter. Genoa su Miretti e Barrenechea

Ha lasciato il Sudamerica per sfondare, a gennaio. Ci è tornato per salire sul tetto del mondo, a giugno. E in mezzo, per forgiarsi da difensore centrale, Alan Matturro ha scelto la rinomata scuola italiana. Il talento uruguaiano classe 2004, giocatore del Genoa nonché fresco campione iridato al Mondiale Under 20, nel Belpaese è atterrato sei mesi fa insieme ad Alfonso Montero. No, nessun caso di omonimia: proprio il figlio del leggendario Paolo, che nel frattempo ha raggiunto il padre a Torino e si è unito all’Under 16 della Juventus, con cui ha condiviso il percorso di crescita nel pregiato vivaio del Defensor Sporting nonostante i tre anni di differenza anagrafica. Coincidenza o meno, ora anche il futuro di Matturro potrebbe tingersi di bianconero.

Per Matturro derby Juve-Inter

La Juventus, infatti, negli ultimi giorni ha approfondito i discorsi per il possente centrale con il Genoa, che a gennaio aveva battuto sul tempo la concorrenza acquistandolo per oltre 3 milioni di euro e il 20% sulla futura rivendita. E chissà che i tempi non siano già maturi, con i bianconeri in prima fila e l’Inter – in inverno beffata dal Grifone – subito a ruota per quello che si configura come l’ennesimo, possibile, derby d’Italia sul mercato. Il nome di Matturro, in ogni caso, non è comparso sui taccuini della Continassa soltanto in seguito all’esordio in Serie B a dispetto della giovanissima età. Lo scouting bianconero l’aveva messo nel mirino fin dai tempi del Defensor e una volta di più è rimasto impressionato durante il Mondiale Under 20 vinto in Argentina, dove è stato premiato come secondo miglior giocatore del torneo alle spalle dell’azzurro Casadei.

Matturro, prospettiva Next Gen

La vetrina iridata ha posto su di lui le luci della ribalta, per la gioia dello stesso Genoa. Ma la Juventus non è spaventata dalla prospettiva di dover trattare con i rossoblù, il cui ds è la vecchia conoscenza bianconera Marco Ottolini. Con il Grifone, infatti, sono tanti i fronti aperti: ai liguri piace Barrenechea e piacerebbe anche Miretti, su cui è forte l’interesse della Salernitana e al contempo l’intenzione della Juventus di non cederlo in prestito, ai torinesi fa gola l’idea di trattenere in seconda squadra Besaggio. E proprio la Next Gen rappresenterebbe l’alveo ideale per la crescita di Matturro, che Gilardino non reputa ancora pronto per il palcoscenico della Serie A. Un traguardo cui, alla Juventus, si potrebbe avvicinare in maniera graduale, approfittando di un contesto in cui la valorizzazione dei giovani e del talento sarà sempre più centrale.