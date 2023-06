"Rabiot offerto, per il Barcellona priorità solo in un caso": dalla Spagna

BARCELLONA (Spagna) - "Adrien Rabiot è stato offerto al Barça nelle ultime settimane. Il francese è in scadenza di contratto con la Juventus, che in extremis sta provando a rinnovarlo, ma il giocatore si è seduto al tavolo con il Barça". È quanto riporta Gerard Romero, la voce non ufficiale più attendibile per quanto riguarda i fatti di casa blaugrana, nonché grande amico di Gerard Piqué. Rabiot, legato formalmente ai bianconeri fino al prossimo 30 giugno, club dal quale ha ricevuto un'offerta di rinnovo per un'altra stagione alle medesime condizioni, rappresenterebbe - come raccontato dallo stesso Romero su Twitch - un'opportunità di mercato per il Barcellona nel caso venisse ceduto Franck Kessié. Su Twitter, invece, l'esperto di mercato spagnolo ironizza sulla trattativa: "Grazie per essere venuto", sarebbe stato l'ironico pensiero della dirigenza catalana dopo l'incontro con l'entourage del centrocampista vice-Campione del Mondo con la nazionale transalpina di Didier Deschamps.