Giuntoli alla Juventus? Bisogna ringraziare (anche) Galliani

Juventus-Monza di Coppa Italia, 19 gennaio 2023: una delle prime conseguenze della bufera giudiziaria è il radicale cambiamento ai vertici del club bianconero, che in quei giorni si sta riassestando intorno alle figure di Gianluca Ferrero, Maurizio Scanavino e Francesco Calvo. Sono proprio loro che, a margine di quella partita, chiedono consiglio ad Adriano Galliani. Gli domandano quale direttore sportivo sarebbe giusto per la nuova Juventus? E lui risponde: Cristiano Giuntoli. Il progetto bianconero, secondo lo storico dirigente del Milan e oggi amministratore delegato del Monza, si addice perfettamente a una figura come quella del direttore sportivo del Napoli.