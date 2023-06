Juve, disgelo Giuntoli-De Laurentiis: tempistiche e condizioni dell'addio

"Eppur si muove, eppure si muove”. Testardo eponimo come altri pochi, Galileo non si arrese neppure davanti all’inquisizione perché lo sapeva, lui, che era la terra a muoversi e non il sole. Adesso, magari, è un po’ eccessivo sostenere che Aurelio De Laurentiis sia il sole (ma brilla, oh se brilla lo scudetto...), ma è innegabile che i protagonisti del Napoli e dei suoi universi ruotino attorno a lui, questo sì, immobile a giudicare e a decidere. Cristiano Giuntoli è un pianeta di prima grandezza, un Giove più che una Terra, e si sta avvicinando al sole - pian piano, per non bruciarsi - perché tocca a lui muoversi. Ovviamente, ma anche giustamente perché è lui a voler tranciare il contratto di un anno che ancora lo lega al Napoli.