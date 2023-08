Iling, tra mercato e nuovo ruolo: l’estate bollente del talento della Juve

Forse la maglia, forse il ruolo, forse entrambi o magari nessuno. Potrebbe cambiare tutto o niente nell’estate calda di Samuel Iling Junior , uno dei bianconeri al centro delle dinamiche di mercato , ma anche delle prove di Massimiliano Allegri . "Adesso è il vice Kostic - disse di lui il tecnico bianconero a inizio aprile - Ha le qualità per fare anche la mezzala, ma devo vederlo, non l’ho ancora provato".

Prove che in questa stagione invece ha cominciato subito, alla prima amichevole, quella dell’alba di venerdì contro il Milan. Partito in panchina, l’inglese è entrato all’inizio del secondo tempo e si è piazzato in posizione di interno sinistro. Un test che ha ovviamente detto poco, viste la condizione fisica ancora necessariamente in rodaggio e l’inesistente abitudine al ruolo, ma ha mostrato grande applicazione da parte di Iling nell’interpretare il nuovo compito. E l’applicazione è senza dubbio un ingrediente indispensabile perché una trasformazione del genere possa andare a buon fine. Sempre che le prossime prove convincano Allegri a insistere e non a tornare sui propri passi, riportando l’inglese sulla fascia.

Iling mezzala, la soluzione di Allegri alle incognite della Juventus

Un Iling mezzala potrebbe essere sicuramente utile per la Juventus, che nel ruolo avrebbe anche una teorica abbondanza, ma in pratica si trova a fare i conti con più di un’incognita, a breve e a lungo termine. Incognite sulle condizioni fisiche di Paul Pogba e sulla corte che la Saudi Pro League sta facendo al francese; incognite sulla possibilità di trovare un accordo con il Barcellona e Frank Kessie per portare l’ivoriano a Torino; incognite sul futuro di Adrien Rabiot, che fino al 30 giugno sarà una granitica certezza, ma almeno per ora resta legato alla Juventus solo fino a quel giorno. Qualità tecnica, forza fisica, rapidità in spazi stretti, velocità in progressione e una certa confidenza con il gol, Iling potrebbe eventualmente esserne un erede, qualora riuscisse a non perdere nessuna delle doti citate nell’eventuale trasformazione.

De Winter, Nicolussi, Miretti, Iling: i giovani fanno il mercato Juve