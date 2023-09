Iling rinforzo Juve: rinnovo in trattativa e chi lo ha cercato in estate

Saranno settimane di grandi novità quelle che attendono Samuel Iling Junior. Il gioiellino della Juventus può cambiare ruolo, trasformandosi da esterno sinistro a tutta fascia in mezzala di palleggio e qualità. Un ruolo lasciato vacante dallo stop inflitto in via cautelare dal Tribunale Nazionale Antidoping a Paul Pogba a causa della positività al testosterone dopo Udinese-Juventus.

Nell’ultimo mese, inoltre, sono cambiate tante cose: la permanenza di Filip Kostic in bianconero (ad agosto sembrava destinato alla cessione…) ha ridotto gli spazi sul binario mancino per il classe 2003. Senza coppe e con un solo impegno settimanale il serbo e Andrea Cambiaso bastano e avanzano in quel ruolo. Ecco perché anche per lo stesso Samuel l’idea di Max Allegri di provare a trasformarlo in centrocampista può rivelarsi preziosa per scendere in campo con maggior minutaggio.

Allegri ha solo Rabiot In questo momento, infatti, Adrien Rabiot non ha un’alternativa e - al netto del fatto che il francese sia un intoccabile e insostituibile per il tecnico bianconero - serve qualcuno che ogni tanto possa farlo rifiatare. E qui - è proprio il caso di dirlo - scende in campo Iling, che da diversi allenamenti viene provato e schierato nelle partitelle alla Continassa da mezzala sinistra nel 3-5-2 allegriano.

