Djuricic: "Juve da Scudetto con Samardzic. Vlahovic top e Kostic..."

«Per noi serbi la Juve è sempre stata speciale. Dai tempi di Jugovic e Kovacevic nel nostro Paese abbiamo un occhio di riguardo per la Vecchia Signora . Adesso con Vlahovic e Kostic è diventata la nostra squadra italiana preferita, se a gennaio arriva pure Samardzic divento tifoso bianconero anch’io…». Sorride direttamente dal lungomare di Atene , il fantasista Filip Djuricic. I 30 gradi di inizio novembre in Grecia hanno indotto il trequartista a regalarsi insieme a Jovetic ( Olympiacos ) e alla nutrita colonia di calciatori slavi che milita nella città del Pireo un ultimo bagno al mare.

Djuricic: "L'Italia resta sempre nel mio cuore"

Prima di correre all’allenamento, però, il numero 31 dei verdi ateniesi si è fermato a chiacchierare con noi: «L’Italia resta sempre nel mio cuore. Ho vissuto tantissimi anni da voi e continuo a seguire con attenzione la Serie A». Il classe 1992 adesso sta brillando nelle fila del Panathinaikos primo in classifica nella Super League greca, grazie anche ai suoi 3 gol e 2 assist in 7 presenze. Numeri importanti per l’ex Benfica e Sassuolo, che aveva bisogno di rilanciarsi dopo l’ultima sofferta stagione con la Sampdoria. Chi meglio di lui per analizzare la Juve alla serba, che sta nascendo grazie ai suoi compagni di nazionale.