Per te la Juve finisce qui: i quattro nomi che saluteranno il bianconero

Sì, è arrivato quel momento dell'anno in cui si programma il mercato. Il momento dei cosiddetti "campetti", ovvero degli schemi con gli undici giocatori schierati per ruolo, nei quali inserire i potenziali nuovi acquisti e togliere le cessioni. Anche per avviare le trattative in un senso o nell'altro. La Juventus non fa eccezione e Cristiano Giuntoli sta lavorando per capire come e in che modo rinforzare la squadra per la prossima stagione. Tenendo conto di un budget non proprio faraonico, ma con la possibilità di sfruttare qualche cessione per fare cassa. Ma alcune cessioni sembrano essere certe già ora. La prima è quella di Alex Sandro, a cui non è stata fatta alcuna proposta per il rinnovo del contratto e il 30 giugno dovrà trovarsi un'altra squadra (dicono in Brasile).