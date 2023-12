Bonucci, clamoroso ritorno in Serie A? La Roma ci pensa, l’Union anche

L'avventura di Leonardo Bonucci con l'Union Berlino potrebbe essere già finita dopo pochi mesi. L'ex difensore della Juventus ha lasciato i bianconeri nella scorsa estate per trasferirsi in Germania, ma l'esperienza in Bundesliga non sta andando nel migliore dei modi. All'età di 36 anni, però, Leo potrebbe clamorosamente tornare in Serie A. Uno scenario che permetterebbe all'ex numero 19 bianconero di alimentare le speranze di una convocazione a Euro 2024. Un affare che avrebbe del clamoroso ma che per il momento altro non è che un rumour di mercato. Che però affonda le sue radici nell'apprezzamento di Tiago Pinto per il calciatore.