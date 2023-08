Torino, Juric vuole Malinovskyi dopo Vlasic per puntare l'Europa

Se arriva anche Malinovskyi e restano tutti i big, i tifosi granata si divertiranno . Con Bellanova , Tameze , Vlasic e magari l’ucraino il Toro potrà dare con convinzione l’assalto all’Europa. Juric nei giorni scorsi ha parlato a lungo con Urbano Cairo. E ha ribadito i concetti nei costanti colloqui che ha con Davide Vagnati. Tema: l’ urgenza di avere due trequartisti, oltre a Radonjic , per preparare l’esordio in campionato con il Cagliari in programma lunedì 21 agosto alle ore 18.30: li vorrebbe, ha detto, in settimana per poi avere (almeno) sette giorni per inserirli in squadra visto che il tempo stringe.

Torino, le opzioni di Juric in difesa, centrocampo e attacco

In difesa Buongiorno spesso ha fatto il centrale con Schuurs spostato a sinistra. Che significa? Semplicemente che se dovesse arrivare un’offerta monstre per l’olandese la retroguardia sarebbe comunque a posto: Zima o Djidji a destra, Buongiorno in mezzo e Rodriguez a sinistra. A proposito: lo svizzero prolungherà per un’altra stagione. E ci sono state anche delle prove con il sistema a quattro: Djidji, Zima, Buongiorno e Rodriguez. Senza dimenticare che anche Bellanova può essere schierato nella difesa sia a tre sia a quattro e non solo come esterno. Certo che se restasse (ipotesi da non escludere) anche Schuurs, la difesa granata assumerebbe uno spessore da Europa. Anche sugli esterni si sono trovate diverse soluzioni. È stato acquistato Bellanova per sostituire Singo, ma, visto che l’ivoriano non è ancora stato ceduto perché non sono arrivate proposte soddisdacenti (il Toro chiede 15 milioni pur essendo pronto a chiudere anche a 10), Juric ha più volte spostato l’ex interista a sinistra, ruolo che possono occupare anche Rodriguez e Vojvoda: il kosovaro può tranquillamente spostarsi anche a destra. Tutto a posto anche a centrocampo con Ricci e Ilic coppia dalle grandi prospettive. Se uno dei due non dovesse essere disponibile (la Lazio è pronta a un rilancio per Ricci, ma se non raggiunge i 30 milioni il ragazzo non si muoverà da Torino), ci sono le alternative. Con Tameze, muscoli e grinta. E non bisogna dimenticare che il reparto è anche composto da Linetty e Gineitis. Il problema è l’attacco, sulle spalle di Sanabria e di Pellegri, ma senza una ulteriore alternativa. Almeno per ora.

Malinovskyi, fretta Toro: si vede solo con Juric, no al Besiktas