Toro, Seck va da Soulé. Angelino colpo a sorpresa? Trattativa aperta

TORINO - Vagnati libera la seconda casella delle uscite, la prima di un certo peso: dopo aver dato in prestito N’Guessan alla Ternana , l’uomo mercato granata si accorda per il prestito di Seck con il pari ruolo Angelozzi del Frosinone (oggi l’attaccante sarà già nel Lazio ). Una notizia che accontenta tutti: il Torino che aveva necessità di liberarsi per ragioni tecnico-tattiche e ambientali del giocatore, il ragazzo che con Di Francesco potrà sprigionare la corsa e disciplinarsi tatticamente, i laziali che cercavano un attaccante esterno. Piazzato Seck dopo il suo no al Rizespor e la chiusura lampo con il Frosinone, a Vagnati resta la patata bollente Radonjic . Il quale paga la seconda parte dell’andata vissuta per lo più in panchina , e che ha fatto scordare i tre gol messi a segno in avvio contro Genoa e Salernitana (doppietta). Così né il Monza né poi il Maiorca hanno fin qui affondato il colpo, per l’ex del Marsiglia .

Karamoh, ipotesi prestito

Diverso è il discorso guardando a Karamoh. Vorrebbe uscire dal Toro per giocare di più, ma nella lista di Juric è tra gli attaccanti quello che più sa giocare in posizione centrale pur avendo caratteristiche da esterno. In granata è stato discontinuo, ma nella seconda parte della passata stagione ha dato anche un adeguato supporto agli attaccanti titolari. Sono stati 4 - in 14 partite disputate da febbraio in avanti - i gol segnati dal francese nel girone di ritorno. Un bel bottino, che induce almeno un paio di squadre del massimo campionato a manifestare un serio interesse, per Karamoh. Che il club granata può prestare, o cedere a una cifra non lontana dai 3 milioni. Più facile la prima ipotesi, visto che due realtà di provincia quali sono Lecce ed Empoli difficilmente a gennaio spenderanno una cifra rilevante. Prestando subito Karamoh, e dopo l’uscita di Seck e quella auspicata di Radonjic, il Toro andrebbe su un quarto attaccante per completare il gioco delle coppie: ora come ora composto da Sanabria e Zapata, con Pellegri e appunto Karamoh quali alternative.