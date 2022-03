Villarreal, Parejo avvisa la Juve: "Sappiamo come fermare Vlahovic"

A Torino sale l'attesa per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League tra Juve e Villarreal . Si ripartirà dall'1-1 dell'andata in Spagna, all'Estadio de la Ceramica, quando Vlahovic e Parejo firmarono le reti che posero fine al primo round della doppia sfida. Un esordio super per l'attaccante bianconero che, al debutto assoluto nella competizione, ci ha messo appena 32" per trovare il gol. E che gol: stop orientato e diagonale di destro che bacia il palo e finisce in rete trafiggendo così un incolpevole Rulli. Nella ripresa, poi, lo svarione della retroguardia juventina e il pareggio di Dani Parejo.

Parejo su Vlahovic

Proprio l'ex Valencia, in un'intervista al quotidiano spagnolo AS, ha usato parole al miele nei confronti dell'attaccante serbo, indicando però il piano per fermarlo: "È un giocatore che credo sia costato 70 milioni, un giocatore che fa la differenza nella cosa più importante: il gol. Alla Fiorentina era già capocannoniere, in una squadra che non lottava per un piazzamento in Champions o Europa League. I suoi numeri negli ultimi anni sono molto buoni, per me è uno dei tre o quattro migliori attaccanti del mondo. Fermarlo è una sfida per noi e per la nostra difesa, una grande sfida. Ma la Champions è questa. Loro hanno grandi giocatori, ma noi abbiamo una squadra, e in questo credo che siamo migliori di loro".

