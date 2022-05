Grealish, che gaffe! Quell'"Hala Madrid" di 8 anni fa scatena il web

Quella del Santiago Bernabeu è stata una notte da incubo per il Manchester City di Pep Guardiola. Gli inglesi hanno accarezzato il sogno della finale fino a pochi istanti prima del triplice fischio, poi l'imponderabile e l'ennesima remuntada del Real Madrid, che si guadagna così il pass per la finalissima del prossimo 28 maggio allo Stade de France di Saint-Denis contro il Liverpool di Momo Salah. Jack Grealish, nonostante sia entrato solo al 78' al posto di Gabriel Jesus, è stato uno dei grandi protagonista di questa incredibile semifinale. Sul risultato ancora di 1-0 per i Citizens, infatti, l'ex Aston Villa ha fallito il raddoppio in un paio di occasioni, permettendo così alla formazione di Carlo Ancelotti di rimanere a galla. Nelle ore successiva alla disfatta, per il calciatore inglese è arrivata anche la beffa. Un suo tweet risalente al 23 aprile 2014, giorno di Real Madrid-Bayern Monaco (per la cronaca la squadra allenata all'epoca proprio da Carlo Ancelotti superò 1-0 i bavaresi di Pep Guardiola grazie alla rete di... Karim Benzema, giustiziere anche del City), è diventato virale sui social.