Juve-Benfica, Milik a tutti i costi: Allegri può rilanciare il 3-5-2

TORINO - La rabbia non è ancora passata e non passerà così in fretta: un gol pesantissimo, bello e sofferto, annullato e con la beffa della squalifica (doppia ammonizione per essersi tolto la maglia) a rendere tutto più ingiusto e amaro. La voglia di spaccare tutto di Arkadiusz Milik si racchiude tutta in quel "senza parole" dei social, dopo una notte insonne passata a riflettere su quello che è successo in Juventus-Salernitana. Ma il calcio offre sempre l’occasione di rifarsi, a stretto giro di posta, e il calendario concede al centravanti della Juventus il palcoscenico più prestigioso, quello della Champions League.

Con Milik squalificato per la sfida di campionato con il Monza, tutto lascia pensare che Massimiliano Allegri decida di cavalcare l'onda e rilanciare da titolare il suo attaccante più in forma: lo dicono i numeri, che non raccontano tutto ma spesso aiutano. E lo dicono le prestazioni, incontestabili: anche domenica l'ingresso di Milik è coinciso con la scossa per i bianconeri, al di là del gol poi cancellato dal Var. L'impatto dell'ex punta del Napoli sul mondo juventino è stato notevole, considerando che è arrivato negli ultimi giorni di trattative del mercato, ma è riuscito a entrare subito nel meccanismo allegriano, pur partendo spesso dalla panchina. Tuttavia, come aveva detto lo stesso ex attaccante dell'Olympique Marsiglia, Milik gioca anche in coppia con un bomber come Robert Lewandowski in Nazionale, per cui non è un problema agire al fianco di Dusan Vlahovic.