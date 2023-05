Milan-Inter, Pioli conferenza Champions: "Leao? O può giocare o non viene"

MILANO - Sale l'attesa per l'andata dell' euroderby di Champions League in programma mercoledì al Meazza alle 21 tra Milan e Inter . Sarà la terza volta che le due formazioni si scontrato nella competizione , la seconda in semifinale dopo lo 0-0 e 1-1 di 20 anni fa che qualificò i rossoneri di Carlo Ancelotti condannando i nerazzurri di Hector Cuper. Parlando alla stampa alla vigilia, il tecnico del Diavolo Stefano Pioli ha commentato: "Spero di essere riuscito a trasmettere ai giocatori soprattutto la felicità e l'entusiasmo che dobbiamo avere nel prepararla. Stiamo facendo un percorso eccezionale in Champions, sappiamo da dove siamo partiti e dove vogliamo arrivare. Quando un gruppo prepara le cose con attenzione e concentrazione è giusto avere questa serenità nel preparare il match".

La coincidenza dell'arbitro del match di ritorno in Europa contro il Rio Ave?

"Sono belle coincidenze, è un ricordo che abbiamo dentro, ma da quel momento siamo cresciuti tanto, abbiamo fatto esperienze e soprattutto quelle negative ci hanno permesso di conoscere meglio le nostre caratteristiche".

Gil Manzano, l’arbitro di Milan-Inter: la laurea e il primo rosso a Messi

Quale immagine metterebbe nello spogliatoio per stimolare i giocatori?

"Il lavoro dell'allenatore va molto sulle energie mentali da trasmettere alla squadra. Parliamo di Champions, delle sfide che abbiamo superato contro avversari di grandissimo livello. Abbiamo parlato del Tottenham, del Napoli e del dove siamo stati bravi a reggere queste avversarie. Ci aspetta una qualificazione simile a quel tipo di partita".

Come sta Rafa Leao?

"Ho cercato anche io la parola elongazione su internet quando mi è arrivato il messaggio del suo infortunio... Era previsto oggi il lavoro sul campo, domattina proverà a spingere e se starà bene ci sarà, altrimenti no. Potrebbe anche partire titolare, o è in grado di giocare o non verrà neanche in panchina. Dipenderà da domani il tipo di lavoro che farà, per la qualità e per le caratteristiche del giocatore deve essere al 100%, vediamo è ancora tutto aperto. Io vado a letto tranquillo stasera, tanto domattina saranno Rafa e il dottore a comunicarmi le condizioni. Se starà bene sarà convocato, altrimenti no".