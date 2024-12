Diretta Juventus-Manchester City ore 21: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

TORINO - L'attesa è finita: alle ore 21, all'Allianz Stadium di Torino, Juve e Manchester City si sfidano nel sesto turno della fase campionato di Champions League (esclusiva Amazon Prime Video). Entrambe le formazioni stanno vivendo un momento complicato e i due allenatori, Thiago Motta e Pep Guardiola, sono costretti a fare i conti con una lunga lista di infortuni. I bianconeri, reduci dal 2-2 in rimonta contro il Bologna in campionato, quarto pareggio consecutivo tra tutte le competizioni, occupano attualmente il 22° posto in classifica con otto punti. Dopo la partenza super, con le vittorie contro Psv Eindhoven (3-1) e Lipsia (3-2), la Signora ha perso in casa contro lo Stoccarda (1-0) e poi ha pareggiato per 1-1 sia a Lilla che a Birmingham contro l'Aston Villa. Gli inglesi, invece, hanno vinto solo una volta negli ultimi nove incontri, il 4 dicembre contro il Nottingham Forest (3-0). In Premier League Haaland e compagni hanno già accumulato un ritardo di otto punti dal Liverpool capolista, con i Reds di Arne Slot che devono anche recuperare il derby del Merseyside contro l'Everton rinviato lo scorso weekend per maltempo. Non va meglio nella coppa dalle grandi orecchie, dove il City e 20° e ha gli stessi punti della Juve. Dopo il pareggio interno al debutto contro l'Inter (0-0), successi larghi contro Slovan Bratislava (4-0) e Sparta Praga, poi il crollo: ko a Lisbona contro lo Sporting (4-1) e clamoroso 3-3 all'Etihad contro gli olandesi del Feyenoord (la formazione di Pep Guardiola era avanti 3-0 a un quarto d'ora dalla fine). Stasera, dunque, ci sono in palio punti importanti per centrare almeno i playoff per accedere poi agli ottavi di finale.