Bayern Monaco, punto sugli infortunati verso l'Inter: come stanno Kane-Goretzka

Alphonso Davies

Stagione finita anzitempo per il terzino, che ha rimediato durante la sosta nazionali la rottura del legamento crociato del ginocchio destro. Lo scorso 22 marzo si è sottoposto ad intervento chirurgico, e dunque non è ovviamente in discussione la sua assenza per gli impegni contro l'Inter e per tutte le restanti partite della stagione.