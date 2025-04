Bayern a pezzi, il vulcano in Islanda come nel 2010: Inter, segnali di Triplete

Si avvicina a grandi passi l'andata dei quarti di finale di Champions League tra Inter e Bayern Monaco . I nerazzurri, intanto impegnati questa sera per il primo atto della semifinale di Coppa Italia contro il Milan , si apprestano ad affrontare un Bayern a diro poco rimaneggiato. Una lista di acciaccati e indisponibili lunghissima per Vincent Kompany , con il tecnico dei tedeschi che nelle ultime ore ha dovuto registrare anche u n altro acciacco . Una serie di fattori e coincidenze che potrebbero avvantaggiare i nerazzurri e consentire l'avanzamento in Europa. Tra i fattori ce ne sono alcuni (ed uno in particolare) capitati anche... all'Inter di Josè Mourinho 15 anni fa, nell'anno in cui vinse Champions e Triplete. Lo stesso Triplete che, ad oggi, potrebbe riuscire anche alla squadra di Inzaghi.

Bayern, altro stop: salta l'Inter?

Come nel 2010 l'Inter, seppur in un momento diverso, ritrova il Bayern Monaco sulla propria strada. I bavaresi, alla già lunga lista di infortunati, vedono unirsi anche Raphael Guerreiro. Il terzino sinistro, insignito del compito di sostituire il lungodegente Davies (che ha finito anzitempo la stagione), questa mattina come riferito dalla Bild non ha preso parte all'allenamento con il resto della squadra. Il suo impiego, dunque, rimane in dubbio per la prossima sfida di campionato contro l'Augusta in programma venerdì: da capire quali saranno dunque le sue condizioni e se il suo recupero avverrà in tempo per l'andata contro i nerazzurri di Inzaghi.

In alternativa Kompany dovrebbe quindi spostare il terzino destro Sacha Boey o Josip Stanisic sul lato sinistro della difesa, oppure affidarsi a un giovane del settore giovanile. Ancora assente Coman dalla seduta per il problema al piede sinistro, si è rivisto invece Goretzka ma soltanto per una parte della sessione (circa mezz'ora), prima di tornare nello spogliatoio: anche quest'ultimo in dubbio per la sfida di Bundesliga di venerdì. Sta di fatto che, soprattutto in difesa, il Bayern rimane in emergenza.