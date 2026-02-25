Champions League, sorteggio ottavi di finale: tabellone e qualificate

Sono ufficialmente terminati i playoff di Champions League , i quali hanno restituito le otto squadre ufficialmente qualificate agli ottavi di finale della coppa dalle grandi orecchie. I risultati sorridono parzialmente alle italiane: all'andata tre sconfitte su tre, al ritorno soltanto una rimonta completata. La protagonista è l' Atalanta di Palladino, che ha portato a casa una vittoria che sà di storia: il 2-0 al Westfalenstadion subito contro il Borussia Dortmund , è stato tramutato in un pirotecnico 4-1 alla New Balance Arena , il quale ha di fatto consentito alla Dea di acciuffare la qualificazione agli ottavi di finale. Le altre due italiane sono invece costrette a salutare ufficialmente l'Europa: la Juventus , dopo aver subito il brutto 5-2 all'andata contro il Galatasaray in Turchia, all'Allianz Stadium ha sfiorato il sogno qualificazione: Locatelli, Gatti e McKennie hanno portato la Juve sul 3-0 - e ai tempi supplementari - ma Osimhen e Yilmaz hanno messo i bastoni tra le ruote del carro bianconero. Ha avuto la peggio anche l' Inter che dopo la brutta sconfitta in Norvegia contro il Bodo-Glimt , si è dovuta arrendere anche a San Siro ad Hauge e compagni.

Champions League: Atletico, Bayer e Newcastle agli ottavi

L'Atletico Madrid supera il play-off di Champions League. Dopo il 3-3 ottenuto all'andata in Belgio, i Colchoneros di Simeone mettono ko il Bruges per 4-1 al ritorno al 'Metropolitano' di Madrid. Decisivo Sorloth con una tripletta (23', 76' e 87'), in gol anche Cardoso (48') e, per gli ospiti, Ordonez (36') per il momentaneo 1-1. Si qualificano per gli ottavi di Champions League anche gli inglesi del Newcastle ed i tedeschi del Bayer Leverkusen. Nel ritorno del play-off il Newcastle, vincitore all'andata con un netto 6-1, ha sconfitto in casa al ritorno gli azeri del Qarabag per 3-2 con Tonali in gol per il momentaneo 1-0 al 4'; poi reti di Joelinton (6') e Botman (52'). A firmare le reti degli ospiti sono Duran (51') e Cafarquliyev (57') dal rigore sbagliato da Jankovic. Dopo aver vinto gara-1 in Grecia per 2-0, il Leverkusen chiude con un pareggio senza reti il ritorno sul terreno amico con i greci dell'Olympiakos.

Psg e Real avanzano: eliminati Monaco e Benfica

Paris Saint-Germain e Real Madrid si qualificano per gli ottavi di finale di Champions League. I campioni in carica hanno pareggiato 2-2 in casa con il Monaco nel match di ritorno, qualificandosi in virtù del successo dell'andata per 3-2. Akliouche sblocca il risultato al 45' spaventando i padroni di casa, che nella ripresa ribaltano la partita grazie ai gol di Marquinhos e Kvaratskhelia. Nel recupero Teze pareggia i conti evitando almeno la sconfitta per la squadra del Principato. Avanzano anche i blancos, che dopo il successo in Portogallo piegano il Benfica anche al Bernabeu con il punteggio di 2-1. Rafa Silva illude i portoghesi dopo un quarto d'ora, i padroni di casa pareggiano subito con Tchouameni, nella ripresa al 35' Vinicius Junior firma il gol vittoria che chiude il discorso qualificazione.