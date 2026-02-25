Champions League, sorteggio ottavi di finale: tabellone e qualificate

Sono ufficialmente terminati i playoff di Champions League, i quali hanno restituito le otto squadre ufficialmente qualificate agli ottavi di finale della coppa dalle grandi orecchie. I risultati sorridono parzialmente alle italiane: all'andata tre sconfitte su tre, al ritorno soltanto una rimonta completata. La protagonista è l'Atalanta di Palladino, che ha portato a casa una vittoria che sà di storia: il 2-0 al Westfalenstadion subito contro il Borussia Dortmund, è stato tramutato in un pirotecnico 4-1 alla New Balance Arena, il quale ha di fatto consentito alla Dea di acciuffare la qualificazione agli ottavi di finale. Le altre due italiane sono invece costrette a salutare ufficialmente l'Europa: la Juventus, dopo aver subito il brutto 5-2 all'andata contro il Galatasaray in Turchia, all'Allianz Stadium ha sfiorato il sogno qualificazione: Locatelli, Gatti e McKennie hanno portato la Juve sul 3-0 - e ai tempi supplementari - ma Osimhen e Yilmaz hanno messo i bastoni tra le ruote del carro bianconero. Ha avuto la peggio anche l'Inter che dopo la brutta sconfitta in Norvegia contro il Bodo-Glimt, si è dovuta arrendere anche a San Siro ad Hauge e compagni.
Champions League: Atletico, Bayer e Newcastle agli ottavi
L'Atletico Madrid supera il play-off di Champions League. Dopo il 3-3 ottenuto all'andata in Belgio, i Colchoneros di Simeone mettono ko il Bruges per 4-1 al ritorno al 'Metropolitano' di Madrid. Decisivo Sorloth con una tripletta (23', 76' e 87'), in gol anche Cardoso (48') e, per gli ospiti, Ordonez (36') per il momentaneo 1-1. Si qualificano per gli ottavi di Champions League anche gli inglesi del Newcastle ed i tedeschi del Bayer Leverkusen. Nel ritorno del play-off il Newcastle, vincitore all'andata con un netto 6-1, ha sconfitto in casa al ritorno gli azeri del Qarabag per 3-2 con Tonali in gol per il momentaneo 1-0 al 4'; poi reti di Joelinton (6') e Botman (52'). A firmare le reti degli ospiti sono Duran (51') e Cafarquliyev (57') dal rigore sbagliato da Jankovic. Dopo aver vinto gara-1 in Grecia per 2-0, il Leverkusen chiude con un pareggio senza reti il ritorno sul terreno amico con i greci dell'Olympiakos.
Psg e Real avanzano: eliminati Monaco e Benfica
Paris Saint-Germain e Real Madrid si qualificano per gli ottavi di finale di Champions League. I campioni in carica hanno pareggiato 2-2 in casa con il Monaco nel match di ritorno, qualificandosi in virtù del successo dell'andata per 3-2. Akliouche sblocca il risultato al 45' spaventando i padroni di casa, che nella ripresa ribaltano la partita grazie ai gol di Marquinhos e Kvaratskhelia. Nel recupero Teze pareggia i conti evitando almeno la sconfitta per la squadra del Principato. Avanzano anche i blancos, che dopo il successo in Portogallo piegano il Benfica anche al Bernabeu con il punteggio di 2-1. Rafa Silva illude i portoghesi dopo un quarto d'ora, i padroni di casa pareggiano subito con Tchouameni, nella ripresa al 35' Vinicius Junior firma il gol vittoria che chiude il discorso qualificazione.
Champions League: le squadre già qualificate
Alle squadre che hanno conquistato la qualificazione agli ottavi di finale attraverso i playoff, bisogna aggiungere quelle che hanno ottenuto l'accesso agli ottavi in maniera diretta. Di seguito l'elenco: Barcellona, Chelsea, Liverpool, Tottenham, Sporting Lisbona, Manchester City, Arsenal, Bayern Monaco. Le otto squadre vanno ad aggregarsi alle altre otto che hanno staccato il pass per il turno successivo sul campo tramite i playoff.
Sorteggio Champions: quando si farà e gli accoppiamenti
L'Atalanta e le altre 15 squadre qualificate agli ottavi conosceranno il loro destino nel sorteggio che si terrà a Nyon (Svizzera) il prossimo venerdì 27 febbraio a partire dalle ore 12. Ad essere resi noti non saranno soltanto gli ottavi di finale dell'attuale edizione di Champions League, bensì anche i quarti di finale e le semifinali della massima competizione europea. Il quadro dei possibili accompiamenti risulta piuttosto chiaro al termine di tutte le partite dei playoff. Gli uomini di Palladino affronteranno una tra Bayern Monaco ed Arsenal, e lo stesso destino toccherà al Bayer Leverkusen di Hjulmand. Real Madrid e Bodo-Glimt - arrivate agli ottavi dopo aver buttato fuori Benfica ed Inter - troveranno una tra Manchester City e Sporting Lisbona. Il Galatasaray affronterà una tra Liverpool e Tottenham, con l'altra squadra che troverà l'Atletico Madrid di Simeone. Possibile sfida tra Chelsea e Newcastle agli ottavi, con i Magpies che in alternativa andranno incontro al Barcellona. Come per i Magpies, anche il Psg di Luis Enrique potrà affrontare una tra Blues e Blaugrana.
