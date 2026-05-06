Dopo la sconfitta per 5-4 nella semifinale di andata di Champions League contro il Psg , il Bayern Monaco è chiamato all'impresa per recuperare ed ottenere il pass valido per l'accesso alla finale che si svolgerà alla Puskas Arena di Budapest. Nella gara di andata, decisive le doppiette di Kvaratskhelia e Dembele : a tenere in piedi le speranze della formazione di Kompany ci hanno pensato le reti di Upamecano e Luis Diaz arrivate sul punteggio di 5-2 per i parigini. Chi la spunterà stasera, affronterà in finale l' Arsenal di Arteta che ieri ha eliminato l' Atletico Madrid grazie alla firma di Saka .

21:05

GOL DEL PSG!!!

3' - Francesi già in vantaggio: Kvaratskhelia scappa sulla sinistra, palla in mezzo su cui si fionda Dembelé che di sinistro mette sotto la traversa alle spalle di Neuer

21:02

Inizia il match!

1' - Pronti, via, all'Allianz Arena inizia Bayern-Psg! Palla ai bavaresi

20:50

Kane nella storia della Champions

L'attaccante del Bayern Monaco è il primo giocatore inglese ad aver segnato in sei partite consecutive della massima competizione europea

20:40

L’accusa pesantissima del sindaco di Madrid

L'arbitraggio nella semifinale di ritorno di Champions League contro l'Arsenal ha fatto molto discutere e, durante una cerimonia, il primo cittadino di Madrid ha espresso tutta la sua rabbia: “La Uefa non voleva l’Atletico in finale!” LEGGI TUTTO

20:30

Kompany: "Non cambieremo approccio, vogliamo rendere indimenticabile questo momento"

Il tecnico del Bayern Monaco ha presentato in conferenza stampa la semifinale di Champions contro il Psg LEGGI TUTTO

20:15

Luis Enrique: "Bayern-Psg come le partite con Federer e Djokovic"

Le parole del tecnico dei parigini, che ha citato Nadal in conferenza stampa, alla vigilia della semifinale di ritorno di Champions League LEGGI TUTTO

20:00

Le formazioni ufficiali

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Stanišić, Upamecano, Tah, Laimer; Pavlovic, Kimmich; Olise, Musiala, Luis Díaz; Kane. Allenatore: Kompany

PSG (4-3-3): Safonov; Zaïre-Emery, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Fabian Ruiz, Vitinha, João Neves; Doué, Dembélé, Kvaratskhelia. Allenatore: Luis Enrique

19:50

Dove vedere Bayern Monaco-Psg

Il ritorno della semifinale di Champions League è in programma mercoledì 6 maggio alle ore 21 all'Allianz Arena di Monaco di Baviera e sarà visibile in esclusiva in diretta streaming su Amazon Prime Video

19:40

Monaco, principio di incendio in metro

Circa mille tifosi sono stati evacuati da un treno della metropolitana a Monaco di Baviera a causa di un principio di incendio, mentre si recavano alla semifinale di ritorno di Champions League tra Bayern Monaco e PSG LEGGI TUTTO

19:30

Bayern Monaco-Psg, le probabili formazioni

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Stanišić, Upamecano, Tah, Davies; Pavlovic, Kimmich; Olise, Musiala, Luis Díaz; Kane. Allenatore: Kompany

PSG (4-3-3): Safonov; Zaïre-Emery, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Fabian Ruiz, Vitinha, João Neves; Doué, Dembélé, Kvaratskhelia. Allenatore: Luis Enrique

Allianz Arena (Monaco di Baviera)