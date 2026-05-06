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Bayern-Psg, diretta Champions League: risultato in tempo reale, si sblocca subito il match

I bavaresi sono chiamati all'impresa dopo la sconfitta per 5-4 nel match d'andata in casa dei parigini: chi vince, raggiungerà i Gunners a Budapest
5 min
Bayern MonacopsgChampions League
Bayern
Bayern
    PSG
    PSG
    • 3'O. Dembélé (ass. : K. Kvaratskhelia)
    0 - 1
    13' 1° tempo
    Agg. 4 - 6
    Champions League - 06.05.2026
    Allianz Arena

    Arbitro João Pinheiro
    TabellinoCalendarioClassifiche
    Bayern
    0 - 1
    13' 1° tempo
    PSG
    Aggiorna

    Dopo la sconfitta per 5-4 nella semifinale di andata di Champions League contro il Psg, il Bayern Monaco è chiamato all'impresa per recuperare ed ottenere il pass valido per l'accesso alla finale che si svolgerà alla Puskas Arena di Budapest. Nella gara di andata, decisive le doppiette di Kvaratskhelia e Dembele: a tenere in piedi le speranze della formazione di Kompany ci hanno pensato le reti di Upamecano e Luis Diaz arrivate sul punteggio di 5-2 per i parigini. Chi la spunterà stasera, affronterà in finale l'Arsenal di Arteta che ieri ha eliminato l'Atletico Madrid grazie alla firma di Saka.

    21:05

    GOL DEL PSG!!!

    3' - Francesi già in vantaggio: Kvaratskhelia scappa sulla sinistra, palla in mezzo su cui si fionda Dembelé che di sinistro mette sotto la traversa alle spalle di Neuer

    21:02

    Inizia il match!

    1' - Pronti, via, all'Allianz Arena inizia Bayern-Psg! Palla ai bavaresi

    20:50

    Kane nella storia della Champions

    L'attaccante del Bayern Monaco è il primo giocatore inglese ad aver segnato in sei partite consecutive della massima competizione europea

    20:40

    L’accusa pesantissima del sindaco di Madrid

    L'arbitraggio nella semifinale di ritorno di Champions League contro l'Arsenal ha fatto molto discutere e, durante una cerimonia, il primo cittadino di Madrid ha espresso tutta la sua rabbia: “La Uefa non voleva l’Atletico in finale!” LEGGI TUTTO

    20:30

    Kompany: "Non cambieremo approccio, vogliamo rendere indimenticabile questo momento"

    Il tecnico del Bayern Monaco ha presentato in conferenza stampa la semifinale di Champions contro il Psg LEGGI TUTTO

    20:15

    Luis Enrique: "Bayern-Psg come le partite con Federer e Djokovic"

    Le parole del tecnico dei parigini, che ha citato Nadal in conferenza stampa, alla vigilia della semifinale di ritorno di Champions League LEGGI TUTTO

    20:00

    Le formazioni ufficiali

    BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Stanišić, Upamecano, Tah, Laimer; Pavlovic, Kimmich; Olise, Musiala, Luis Díaz; Kane. Allenatore: Kompany

    PSG (4-3-3): Safonov; Zaïre-Emery, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Fabian Ruiz, Vitinha, João Neves; Doué, Dembélé, Kvaratskhelia. Allenatore: Luis Enrique

    19:50

    Dove vedere Bayern Monaco-Psg

    Il ritorno della semifinale di Champions League è in programma mercoledì 6 maggio alle ore 21 all'Allianz Arena di Monaco di Baviera e sarà visibile in esclusiva in diretta streaming su Amazon Prime Video

    19:40

    Monaco, principio di incendio in metro

    Circa mille tifosi sono stati evacuati da un treno della metropolitana a Monaco di Baviera a causa di un principio di incendio, mentre si recavano alla semifinale di ritorno di Champions League tra Bayern Monaco e PSG LEGGI TUTTO

    19:30

    Bayern Monaco-Psg, le probabili formazioni

    BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Stanišić, Upamecano, Tah, Davies; Pavlovic, Kimmich; Olise, Musiala, Luis Díaz; Kane. Allenatore: Kompany

    PSG (4-3-3): Safonov; Zaïre-Emery, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Fabian Ruiz, Vitinha, João Neves; Doué, Dembélé, Kvaratskhelia. Allenatore: Luis Enrique

    Allianz Arena (Monaco di Baviera)

    © RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Champions League

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