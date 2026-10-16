Se le big italiane non vogliono difendere

Questa Italia calcio e fantasia cerca sempre il record. Stavolta ce l’ha fatta: 14 gol subiti nel turno di Champions sono il conto delle nostre quattro paladine, sconfitte se non umiliate. Parliamo di Champions perché è il torneo che fa storia ed immagine, dove le nazioni presentano la cristalleria. I nostri sono cristalli in frantumi. E quella battuta di Max Allegri «Ormai sembra una colpa saper difendere» tanto battuta non era, ma la triste realtà del campionato nostro, una volta famoso per qualità difensive e bontà dei difensori ed oggi un Emmenthal di successo. Sarà bene che gli Einstein delle panchine e giocatori che se la tirano vadano a lezione di arte difensiva e si impongano maggior concentrazione sul campo, diversa impostazione nel gioco uomo contro uomo e più rispetto per chi li paga e per i tifosi. L’ultimo giro di Champions ha detto che l’Inter ha incassato 4 gol che diventano 6 con il primo turno, quando in campionato ne ha subiti 8 in 5 partite. Sempre tanti anche gli 8, però i gol fatti hanno compensato. Ma qui c’è l’allarme: la squadra top del campionato nostro è quella che ha subito più reti in 5 sfide (la Lazio 4) nel gruppo di testa. Como e Napoli si sono fermate a 6 e la Roma è stata più ermetica con 3 gol subiti. Il Real gliene ha rifilati 4 in un colpo solo e qui è responsabilità soprattutto dei giocatori: troppo svago e poca tigna sul 3-1. Però, se facciamo il conto, il campionato dice che le 4 squadre hanno subito finora già 23 gol. Certo, se rapportati ai 14 in un colpo solo sono quisquilie.