Chiesa, da Marchisio a Di Biagio è una voce sola: "Juve, hai un top assoluto"

"Poter alzare la Coppa del Mondo è il sogno che tutti i calciatori hanno nel cassetto. Dopo l'ultimo rigore, ancora non avevo realizzato, a volte anche oggi non riesco a crederci". Chi di oggi in quella squadra? Tre o quattro, forse anche di più. Chiesa e Barella sarebbero stati perfetti nella rosa del Mondiale del 2006 ", sono state le parole di Francesco Totti , ex bandiera della Roma e Campione del Mondo in Germania diciotto anni fa, durante l'evento organizzato da Betsson Sport "Guardala con Totti".

Le parole di Marchisio

"Non lo so quali siano i piani di Thiago Motta, io posso solo augurarmi che Chiesa possa fare un grandissimo Europeo come lo ha iniziato benissimo ieri, come lo deve fare tutta la nostra nazionale perché ne ha le possibilità. Io credo che Chiesa sia un giocatore molto importante per la Juventus sia quella passata che quella per il futuro. Quindi mi auguro possa rimanere ma quelle poi sono scelte della società e dell’allenatore e dei piani che hanno. E anche dello stesso giocatore", ha detto invece, ai microfoni di Sky Sport, l'ex centrocampista della Juventus Claudio Marchisio.

Chiesa: "Italia, dovevamo chiuderla. Ecco cosa vuole Spalletti"

Le parole di Di Biagio

"Chiesa me l'aspettavo più a sinistra che a destra, ma si sente a suo agio. Sta ritrovando quell'entusiasmo che gli era mancato a fine stagione. Prestazione fantastica. Chiesa è tra i top tre giocatori italiani. Se fossi allenatore lo porterei a casa in braccio. Non avrei dubbi", gli ha fatto eco, ai medesimi microfoni, Luigi Di Biagio, ex centrocampista della Roma, nonché tecnico dell'Italia Under 21 e, ad interim per due partite nel 2018, della Nazionale maggiore.

Da Chiesa a Scamacca: i giganti di Spalletti