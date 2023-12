Bellingham Golden Boy anche della moda: "Lo vuole Louis Vuitton"

Jude Bellingham sta dominando in questa prima parte di stagione. Dopo il trasferimento al Real Madrid, che la scorsa estate ha acquistato il talento inglese per 103 milioni, l’ex Borussia Dortmund ha scalato le marce mettendo a referto una prima parte stagione straordinaria che in maniera inesorabile sta frantumando qualsiasi tipo di record: 17 presenze, 15 gol e 4 assist in 1474 minuti di totale dominio con la maglia del prestigioso club spagnolo. Bellingham, lo scorso 17 novembre, è ufficialmente diventato il Golden Boy Absolute Best 2023 (giunto alla 21ª edizione) e questa sera a Torino riceverà il prestigioso riconoscimento.