Bellingham esclusivo: “Golden Boy solo l’inizio. Ancelotti deluso, vuole…”

Nella storia pluriventennale del Golden Boy non c’era mai stato un calciatore Under 21 a ottenere una vittoria così schiacciante, mastodontica e smisurata come la sua. Sì, certo: Messi nel 2005, Pogba nel 2013, Mbappé nel 2017 e Haaland nel 2020 avevano anche loro stradominato, ma all’epoca la giuria di Tuttosport era composta (inizialmente) da 30 giornalisti delle più autorevoli testate europee, poi saliti a 40 nel 2018 e infine a 50 dall’anno scorso. E appunto nessuno aveva potuto usufruire in precedenza di una votazione così plebiscitaria come l’inglese Jude Bellingham, che stasera a Torino sarà incoronato Golden Boy 2023 sul palco delle OGR. L’hanno votato al primo posto 45 giurati su 50, mentre gli altri 5 l’hanno collocato in seconda piazza nelle loro preferenze per un totale di 485 punti su un massimale di 500 (media del 97% dei voti). Solo il franco-camerunese Kylian Mbappé l’aveva eguagliato nella statistica (idem 97%), ma determinata da 27 primi posti e 3 secondi su soli 30 votanti per un totale di 291 punti su 300. Chi può azzardare che l’asso del Psg avrebbe potuto addirittura migliorare la percentuale di Bellingham ottenendo almeno 18 primi e 2 secondi posti dagli ipotetici 20 giornalisti in più della giuria allargata? E la nostra intervista al nuovo Golden Boy comincia proprio da questo dato statistico clamoroso.