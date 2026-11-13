Non è un sogno. Stiamo svegli!
Otto di quelli di ieri erano in campo a Zenica. Compreso Pio Esposito che, in Bosnia, dal dischetto mandò il pallone in orbita mentre ieri ha calciato con il laser, in basso a sfiorare il palo (l’unico vero rigore imparabile). In quei due penalty, distanziati da otto mesi, c’è uno dei misteri imperscrutabili del calcio, perché proveranno a spiegare in molti modi come diavolo abbiamo fatto a farci buttare fuori dalla Bosnia e, trentadue settimane dopo, a battere in modo spettacolare una fra le tre nazionali più forti del mondo. Mancini? C’entra eccome, ma non può essere l’unica spiegazione. La crescita di alcuni singoli, a partire proprio da Pio, è senza dubbio un fattore, ma possono solo otto mesi fare tutta questa differenza? Eravamo tremebondi in Bosnia a fine marzo, ieri non ci siamo lasciati spaventare da un gol della Francia dopo dieci minuti: perché? Ma per le cose belle non servono sempre ragioni (chi vince gode, chi perde spiega, no?), le si accetta così come sono e si festeggia. Anche perché la partita di ieri non è un sogno o un estemporaneo allineamento planetario, ma lo sviluppo di una progressione che ci ha visto battere due volte i turchi e pareggiare a Parigi.
L'Italia torna a far paura: Francia ko
La vittoria di ieri segna il ritorno dell’Italia sulla mappa. Attenzione, non del ritorno di un’Italia in grado di vincere un Mondiale, ma quantomeno di un’Italia in grado di andarci. E siccome non è un sogno, continuiamo a stare svegli. Non addormentiamoci sui meritati allori che spettano a chi batte la Francia, giocando pure meglio di loro. Andare a vincere in Belgio non è solo una questione di primato del girone, ma di consolidare il percorso di riabilitazione che ci sta restituendo una squadra all’altezza della nostra storia e dell’amore della gente per la maglia azzurra.
Mentre il Romanzo Federale delle elezioni Figc dipana la sua trama surreale e, al netto di come la si pensi, comunque poco edificante, abbiamo rimesso sui binari la Nazionale. Il nostro calcio non è guarito (se no avremmo già iniziato le riforme, invece di essere ancora impelagati nella scelta del presidente), ma ha riacceso il motore dell’entusiasmo e non è poco. L’importante è non pensare che adesso vada tutto bene.
Unisciti alla Community
Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.
ACCEDI
oppure
o entra con DISQUS