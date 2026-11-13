Non è un sogno. Stiamo svegli!

Otto di quelli di ieri erano in campo a Zenica. Compreso Pio Esposito che, in Bosnia, dal dischetto mandò il pallone in orbita mentre ieri ha calciato con il laser, in basso a sfiorare il palo (l’unico vero rigore imparabile). In quei due penalty, distanziati da otto mesi, c’è uno dei misteri imperscrutabili del calcio, perché proveranno a spiegare in molti modi come diavolo abbiamo fatto a farci buttare fuori dalla Bosnia e, trentadue settimane dopo, a battere in modo spettacolare una fra le tre nazionali più forti del mondo. Mancini? C’entra eccome, ma non può essere l’unica spiegazione. La crescita di alcuni singoli, a partire proprio da Pio, è senza dubbio un fattore, ma possono solo otto mesi fare tutta questa differenza? Eravamo tremebondi in Bosnia a fine marzo, ieri non ci siamo lasciati spaventare da un gol della Francia dopo dieci minuti: perché? Ma per le cose belle non servono sempre ragioni (chi vince gode, chi perde spiega, no?), le si accetta così come sono e si festeggia. Anche perché la partita di ieri non è un sogno o un estemporaneo allineamento planetario, ma lo sviluppo di una progressione che ci ha visto battere due volte i turchi e pareggiare a Parigi.