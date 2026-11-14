Questa Italia dà una mano pure a Malagò

No alla sospensiva chiesta da Galliani, che aveva fatto un passo indietro

La strada per rimanere alla guida della Figc è, in compenso, ancora lunga e tortuosa. Ieri il Tfn si è (non) pronunciato sulla sospensiva chiesta da Adriano Galliani contro la nomina di una commissione per verificare la regolarità delle candidature. L’ordinanza, dopo un’udienza brevissima, ha fissato la discussione nel merito - ormai inutile - al 24 novembre. Decisivo il passo indietro dello stesso Galliani, dopo che il suo legale, l’avvocato Filippo Lattanzi, e quello scelto da Malagò per difendere la Figc, Valerio Pescatore, hanno convenuto che in fin dei conti il problema non c'era. La Federcalcio ha chiarito che la commissione, guidata dal generale Vincenzo Parrinello e nominata il 2 novembre - a due giorni dalla scadenza per il deposito delle candidature - avrebbe avuto solo un ruolo ausiliare. Rimarrà uno dei cavilli di una storia tutta italiana: acclarato che della valutazione delle candidature si occuperà il segretario generale Marco Brunelli - non più in uscita -, il senatore di Forza Italia si è detto soddisfatto perché voleva solo «il rispetto delle norme sulle quali regge il sistema federale». Soddisfatta pure la Figc, che in una nota ha ribadito come «la commissione ha svolto esclusivamente una funzione di supporto istruttorio, senza poteri decisionali». Il responso di Brunelli è atteso in giornata, termine ultimo per difendere la data del 14 dicembre. Il vero tema è sempre stato la doppia firma del Genoa, che prima aveva appoggiato (con l’ad Andres Blazquez) Galliani e poi aveva revocato via Pec quel sostegno, per spostarsi sul fronte di Malagò, con la sottoscrizione del presidente Dan Sucu. Dalla validità della firma rossoblù - e quindi della revoca di quella precedente - passa la candidatura di Malagò, che non è andato oltre il minimo indispensabile di 11 club sui 20 di Serie A.

Caccia alle componenti non schierate

Le reazioni al provvedimento di Brunelli determineranno l’eventuale passaggio dalla stagione del malessere a quella dei ricorsi: anche Malagò - sulla candidatura di Galliani, accreditato da Aic e Aiac, non vi sono ombre - dovrebbe essere ammesso. In caso contrario, non vi sarebbe dubbio sulla sua impugnazione. È viceversa possibile ma non scontato il ricorso di Galliani contro l'ok a Malagò, dato che dovrebbe prima di tutto studiarne le motivazioni. Poi, partirà la corsa elettorale, mai così aperta: il 69% dei voti tributati a Malagò la scorsa primavera è un numero non più attuale, visto che proprio lo zoccolo duro del suo bacino elettorale si è spostato in favore dello sfidante. Al netto della possibilità per entrambi di rosicchiare qualcosa al rispettivo rivale - cioè convincere altri club di A a convergere su Galliani, o spaccare il fronte di calciatori e allenatori che al momento pone l’ex ad del Milan in vantaggio almeno teorico -, la caccia è aperta soprattutto sul terreno delle componenti non schierate. Il più corteggiato è Giancarlo Abete, la cui Lega Nazionale Dilettanti - l’altro ieri i delegati del comitato lombardo erano in tribuna autorità a San Siro, dettaglio non passato inosservato - vanta il 34% dei voti, ma possono risultare decisivi anche il 12% della Lega Pro guidata da Matteo Marani e il 6% della Serie B presieduta da Paolo Bedin: tutti tirati per la giacchetta, finora hanno evitato di schierarsi ed è possibile che mantengano equidistanza fino all’ultimo. Significherebbe che quelle percentuali sarebbero da spacchettare in tanti piccoli fortini di voti da conquistare a suon di telefonate e incontri, come effettivamente Malagò e Galliani stanno facendo in questi giorni. Sullo sfondo, spettatore (molto) interessato, c’è da sempre il governo attuale: non vota, ma non è certo un mistero a quale dei due candidati guardi con maggior favore.