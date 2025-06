Calciomercato Juve: David con lo sconto, nodo Sancho, spiraglio Douglas Luiz e nuova soluzione Weah

Il nodo ingaggio di Sancho e il rilancio per Conceicao

Per la Juve sono giorni chiave anche per Jadon Sancho: l’esterno di proprietà del Manchester United, l’anno scorso in prestito al Chelsea, è alla ricerca di una nuova esperienza e stavolta si dice pronto a salutare la Premier League. Il nodo qui è l’ingaggio: l’ex Borussia guadagna 15 milioni lordi, un salario fuori portata per i bianconeri. La Vecchia Signora lo ha comunque inserito nella lista e lo ritiene un salto di qualità aggiuntivo per il modulo di Tudor. Con i Blues nella passata stagione ha realizzato cinque gol e dieci assist e ha dimostrato di poter far ancora la differenza nel giusto contesto. E il suo destino sembra incrociato con quello di Conceicao. Comolli e la dirigenza sono al lavoro anche per cercare di trattenere Chico a Torino. Il Porto ha rifiutato la prima offerta della Juve che ha provato ad andare sotto i trenta milioni della clausola (scade il 15 luglio) per provare a prendere il portoghese in modo definitivo. Il tesoretto del Mondiale per Club potrà dare sicuramente una mano.