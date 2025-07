Real Madrid-Juventus, probabili formazioni, orario e dove vedere in tv e streaming il Mondiale per Club

MIAMI (STATI UNITI D'AMERICA) - L'attesa è finita: alle ore 21 italiane, all'Hard Rock Stadium di Miami Gardens, la Juve affronta il Real Madrid negli ottavi di finale del Mondiale per Club. I bianconeri di Igor Tudor, dopo le belle e larghe vittorie contro gli emiratini dell'Al Ain (5-0) e i marocchini del Wydad Casablanca (4-1), nell'ultimo turno della fase a gironi hanno perso 5-2 contro il Manchester City (la formazioni di Pep Guardiola è stata eliminata dall'Al Hilal di Simone Inzaghi agli ottavi) chiudendo così secondi il Girone G. Contro i Blancos, dunque, la Signora è in cerca di riscatto e va a caccia del quarto di finale, contro la vincente di Borussia Dortmund-Monterrey, in programma sabato 5 luglio alle 22 italiane a East Rutherford. Dall'altro lato del campo, invece, la squadra di Xabi Alonso, ancora in fase di rodaggio dopo l'avvicendamento in panchina con Carlo Ancelotti, ha terminato in vetta al Gruppo H e dopo il pareggio all'esordio contro l'Al Hilal (1-1) ha battuto 3-1 i messicani del Pachuca pur giocando in inferiorità numerica dal 7' e 3-0 gli austriaci del Red Bull Salisburgo. C'è grande attesa, dunque, per una grande classica del calcio europeo. Sarà certamente una gara speciale per Dejan Huijsen, difensore scuola Juve acquistato qualche settimana fa dalle Merengues per 59 milioni di euro dal Bournemouth.