"Messi e l'Argentina campioni il 18 dicembre 2022": il tweet-profezia del 2015 diventa virale

A 36 anni dall'ultima volta, l'Argentina è di nuovo sul tetto del mondo. Dopo i trionfi del 1978 e 1986, l'Albiceleste conquista i Mondiali di Qatar 2022 e mette il bacheca la sua terza coppa iridata battendo in finale la Francia ai calci di rigore dopo uno spettacolare 3-3 tra i 90' regolamentari e i supplementari. Una gioia immensa per il popolo argentino. Dopo Maradona, anche Messi finalmente corona la sua enorme carriera con il titolo più desiderato. La Pulce si era dato un'altra chance e proprio all'ultimo ballo ha stretto e baciato quella coppa che per tanti anni ha sognato senza però mai riuscire a stringerla tra le proprie braccia. Quella del Lusail Iconic Stadium è stata una serata magica, per lui, la Seleccion e la sua gente.

L'incredibile profezia su Messi campione del mondo a Qatar 2022 Eppure c'era chi già addirittura il 20 marzo 2015, ben 7 anni fa, aveva predetto quanto sarebbe accaduto. Si tratta di José Miguel Polanco, che su Twitter, aveva scritto: "18 dicembre 2022. Leo Messi, 34 anni, vincerà la Coppa del Mondo e diventerà il più grande giocatore di tutti i tempi. Ricontrolla con me tra 7 anni". Nonostante sia passato il tempo, quel tweet non è stato dimenticato e mentre l'Argentina si preparava a Qatar 2022 sempre più persone metteva like al post, tanto che lo stesso autore il 7 gennaio del 2022 scriveva: "Il numero di persone che mettono il promemoria nel tweet mi spaventa, a fine anno mi linceranno, rimarrò in Qatar con la tunica come ha detto il dottore".