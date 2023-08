Serie C, Juve Next Gen ufficiale nel girone B: date e composizione gironi

La Juventus Next Gen sta preparando la nuova stagione agli ordini del confermato Brambilla sulla panchina e con tante novità dalla Primavera . Le attenzioni della squadra sono rivolte al campo mentre la società è attenta alla compilazione dei gironi e dei calendari per quanto riguarda la prossima Serie C. La Lega, questa mattina 7 agosto, si è riunita con un Consiglio Direttivo dove ha deciso la composizione dei tre gironi: è stata confermata la presenza nel girone B della seconda squadra bianconera, mentre nell'A è andata la neonata Atalanta U23.

Il tutto è reso ufficiale dal comunicato della stessa Lega ma con riserve, visto i vari ricorsi al tribunale da parte di Brescia e Perugia e in attesa del Consiglio di Stato. Per la date sono state rese note anche quello di inizio (3 settembre) e di fine (28 aprile 2024) con i playoff che inizieranno una settimana più tardi (5 maggio) e i playout 11 e 18 maggio 2024. Ci saranno quattro turni infrasettimanali: mercoledì 20 settembre 2023; mercoledì 25 ottobre 2023; mercoledì 14 febbraio 2024; mercoledì 06 marzo 2024. La sosta ci sarà il 31 dicembre con l'ultima partita prima delle festività in campo il 23. La Coppa Italia di Serie C prenderà il via col primo turno eliminatorio mercoledì 4 ottobre e il secondo l'8 novembre. Poi si giocheranno gli ottavi (29 novembre) e i quarti (13 dicembre) con le semifinali in programma a fine gennaio (24) e febbraio (28). La finale sarà il 19 marzo l'andata e il 2 aprile la finale. Ecco la composizione dei tre gironi.