Juve Next Gen-Foggia LIVE: segui la sfida in diretta

Obiettivo dimenticare Latina e continuare a guardare avanti per giocarsi un posto nei playoff. La Juve Next Gen ha un solo obiettivo da qui alla fine della stagione con quattro gare al termine, considerando i due turni di riposo nei weekend in cui avrebbe dovuto affrontare Turris e Taranto . Dodici punti in palio per i bianconeri per cercare di entrare tra le prime dieci, situazione fino a gennaio difficile da pensare per come è andata la prima parte di stagione. Il ritorno di Brambila ha riportato certezze e consapevolezze al gruppo che ha inizato a girare centrando un filotto da record. Il primo scoglio sulla strada verso i playoff è il Foggia , di cui il tecnico bianconero è un ex (esonerato nei primi mesi di questa stagione). Alla Next Gen mancheranno diversi giocatori impegnati con le rispettive nazionali : da Puzcka, Adzic, Turicchia, a Comenencia e Papadopoulos .

16:50

Brambilla e il Foggia nel mirino: "Stiamo bene, dobbiamo pensare a noi stessi"

La Juve Next Gen, nonostante qualche incidente di percorso, ha dato dimostrazione di grande gamba nelle ultime uscite. Una squadra in salute, come dichiarato dallo stesso Brambilla che però mette in guardia i suoi ragazzi: "Noi dobbiamo pensare soltanto a noi stessi, come ho detto più volte. Sarà una partita tosta, come tutte quelle di questo campionato, ma siamo assolutamente in grado di giocarla al meglio. Vincere, però, non è mai facile, in più abbiamo tante assenze tra giocatori convocati in Nazionale e infortunati, ma avremo sicuramente una rosa pronta per supplire anche a queste assenze che saranno, comunque, importanti. Sono sicuro, però, che tireremo fuori il massimo da noi stessi".

16:37

Juve Next Gen-Foggia: le formazioni ufficiali

Juventus Next Gen: Daffara; Villa, Scaglia F., Gil Puche; Turco, Owusu, Macca, Cudrig, Pietrelli; Amaradio, Afena-Gyan. A disposizione: Garofani, Scaglia S., Ripani, Mancini, Anghelè, Savio, Citi, Perotti, Biliboc, Ngana, Deme, Quattrocchi, Silva Semedo. Allenatore: Brambilla.

Foggia: De Lucia, Silvestro, Felicioli, Gala, Marzupio, Tascone, Dutu, Da Riva, Touho, Salines, Emmausso. A disposizione: Perina, De Simone, Camigliano, Zunno, Danzi, Orlando, Brugognone, Pazienza, Kiyine. Allenatore: Zauri.

Pozzo La Marmora (Biella)