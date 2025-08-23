Succede di tutto nel finale tra Carpi e Juventus Next Gen . Una gara tutto sommato tranquilla, almeno fino al vantaggio dei padroni di casa firmato da Cortesi . Nel primo tempo l'occasione più importante è per la Juve con la traversa di Cudrig . I biancorossi ci provano e trovano le ottime risposte di Mangiapoco . La calma e la tranquillità, però, vengono sostituite da una gara accesa nella ripresa. Con un Var protagonista in positivo e in negativo per i bianconeri: prima toglie il rosso a Lombardi , l'arbitro lo ammonisce per la seconda volta per un tocco di mano su azione importante della Juve, ma Cassani si gioca la carta FVS e dopo un lungo controllo Zago toglie il giallo. Si resta in parità numerica, la partita prosegue e Brambilla si gioca il tutto per tutto. Dentro Anghelé e Vacca , ed è proprio quest'ultimo a trovare la zampata dell'1-1 finale. Grande esultanza da parte di tutta la panchina che resta poi con il fiato sospeso per diversi minuti. L'arbitro va al monitor per controllare l'azione, soprattutto un pestone in mezzo al campo di Pedro Felipe . Il difensore, però, tocca prima il pallone e poi l'avversario per questo motivo il gol viene confermato. Alla fine non succede più nulla e la gara termina con il risultato di parità. Dopo il successo in Coppa contro il Novara , il campionato per la Ne xt Gen riparte con un pari sul campo del Carpi

20:06

Termina la sfida a Carpi

102' - Ben oltre il centesimo minuto l'arbitro fischia la fine. Carpi e Juve Next Gen conquistano il primo punto della stagione, ma nel finale è successo di tutto tra gol e l'intervento del Var. A Cortesi risponde Vacca per l'1-1 finale.

20:01

Il Var conferma

Lunghissimo check del Var anche sul gol della Juventus. L'arbitro è andato a vedere un possibile fallo di Pedro Felipe in mezzo al campo. Il giocatore bianconero prende prima il pallone e poi pesta i piedi all'avversario. Per questo motivo Zago decide di confermare la rete.

19:56

Pareggia in extremis la Juventus

95' - GOL JUVE NEXT GEN! Perotti crossa al centro, il pallone rimane giocabile in area per Vacca che con il destro insacca e riporta tutto in parità.

19:54

Ultimo cambio per Cassani

94' - Cambio per il Carpi: dentro Sall e fuori l'autore del gol Cortesi.

19:53

Amaradio ci prova

92' - Occasione per la Juve! Amaradio calcia con il mancino e trova la deviazione di Zagnoni. Sulla respinta arriva Pedro Felipe che poi si ostacola con il compagno. I due restano a terra doloranti.

19:51

Brambilla si gioca il tutto per tutto

90' - Doppio cambio per la Juve: dentro Anghelé e Vacca, fuori Turicchia e Macca. Intanto sono sei i minuti di recupero decretati dal direttore di gara.

19:50

Juve in attacco

88' - Puczka ci prova direttamente su punizione, il tiro parte bene ma viene deviato in corner dalla barriera.

19:45

Interviene l'FVS e si resta in parità numerica

83' - Subito dopo il cartellino rosso, Cassani ha chiesto l'intervento del FVS con Zago che va al monitor . L'arbitro è andato a rivedere e, dopo qualche minuto di attesa, decide di togliere la seconda ammonizione a Lombardi. Dunque niente rosso e le squadre restano in parità numerica. Protesta Brambilla e chiede spiegazioni al direttore di gara.

19:41

Carpi in dieci

79' - ROSSO A LOMBARDI! Guerra prova a servire Okoro, ma il giocatore del Carpi devia il pallone con il braccio. L'arbitro non ha dubbi ed estrae il rosso. Intanto Zago va a rivederlo al monitor.

19:40

Vantaggio Carpi

77' - GOL CARPI! Azione prolungata dei padroni di casa che recuperano il pallone sulla sinistra ed effettuano un cross al centro, Mangiapoco devia il pallone, la sfera resta a disposizione di Cortesi che calcia forte e porta in vantaggio il Carpi. Rapido check al Var e gol confermato.

19:36

Doppio cambio per il Carpi

74' - Nuovo cambio per il Carpi: dentro Forte e fuori Arcopinto. In campo anche Verza al posto di Casarini.

19:28

Gioco fermato dall'arbitro Zago

68' - Altro gioco fermo per il cooling break.

19:25

La Juve inserisce Okoro

65' - Brambilla si gioca la carta Okoro. L'attaccante entra al posto di Deme.

19:21

Brambilla effettua il secondo cambio

61' - Girandola di cambi: Amaradio prende il posto di Owusu. Per il Carpi dentro Amayah per Stanzani.

19:20

Occasione per i bianconeri

60' - Pericolosa la Juve con Turicchia! Il giocatore bianconero effettua un cross insidioso che attraversa tutta l'area e non trova la deviazione di Perotti.

19:18

Deme a un passo dal vantaggio

58' - La Juve trova la profondità con Deme ma l'attaccante si fa ipnotizzare da Sorzi in uscita. Grande occasione per i bianconeri.

19:16

Ammonito Owusu

56' - Cassani chiede a gran voce l'ammonizione per Owusu, dopo un fallo in mezzo al campo, e l'arbitro lo accontenta. Guerra chiede spiegazione al direttore di gara.

19:13

Rosetti impegna Mangiapoco

53' - Rosetti va alla conclusione da fuori, Mangiapoco si distende e devia in angolo.

19:09

Ammonito Lombardi

49' - Deme è imprendibile e per fermarlo gli avversari sono costretti a usare le maniere forti, per questo motivo Lombardi si prende il giallo.

19:07

Pericoloso il Carpi

47' - Subito pericoloso il Carpi! Gerbi prende palla e va al tiro, la conclusione viene deviata e finisce a pochi centimetri dalla porta di Mangiapoco.

19:05

Inizia il secondo tempo

46' - Iniziata la ripresa. Primo cambio per la Juve Next Gen: Perotti dentro al posto di Cudrig.

18:50

Termina la prima frazione

45+2' - Finisce con il punteggio di 0-0 il primo tempo. Una grande chanche per la Juve con la traversa di Cudrig. Pochi rischi al momento dietro per i bianconeri se non un tiro insidioso di Cortesi e neutralizzato da Mangiapoco.

18:47

Si entra nel recupero

45' - Due i minuti di recupero.

18:44

Buona gestione della Next Gen

42' - La Juve Next Gen gestisce bene il possesso, ma non riesce a trovare la profondità centralmente per far male al Carpi. Infatti i bianconeri provano spesso ad allargarsi per giocarse anche sulle corsie.

18:38

Momento di tensione in mezzo al campo

36' - Si scaldano gli animi in campo: contrasto tra Owusu e Casarini, quest'ultimo resta a terra. L'arbitro li richiama entrambi e predica calma.

18:36

Occasione per la Juve Next Gen

34' - TRAVERSA DI CUDRIG! Puczka cross al centro e Cudrig di testa indirizza bene verso la porta ma il pallone si stampa sulla traversa. Grande chance per i bianconeri.

18:32

Carpi in pressing

30' - I padroni di casa in questo frangente del match provano a farsi vedere dalle parti di Mangiapoco. La Juve, però, chiude bene e con qualità prova a ripartire.

18:28

Mangiapoco salva i bianconeri

27' - Si accende la partita! Il Carpi sfiora il vantaggio: Cortesi va alla conclusione, Mangiapoco vola e devia in angolo.

18:24

C'è il primo cooling break

23' - L'arbitro ferma il gioco e manda le due squadre a dissetarsi in panchina.

18:21

Pericoloso il Carpi con Cecotti

20' - Primo squillo davvero pericoloso del Carpi: Cecotti prova la conclusione, il suo tiro viene deviato in angolo dalla difesa bianconera.

18:17

Occasione per la Juve Next Gen

16' - Macca ci prova con il mancino, pallone alto sopra la traversa.

18:15

Ammonito Cortesi

14' - Brutto intervento di Cortesi su Turicchia, l'arbitro lo ammonisce.

18:09

Prima sortita offensiva del Carpi

8' - I padroni di casa provano a farsi vedere in avanti: Mangiapoco, però, non ha problemi a chiudere le occasioni di Gerbi e Cortesi.

18:04

Ci prova subito Deme

3' - Faticanti conquista un buon pallone e serve Deme, l'attaccante prova la conclusione dalla distanza ma viene murato dalla difesa del Carpi.

18:01

Fischio d'inizio

1' - Prende il via la sfida tra Carpi e Juve Next Gen.

17:50

Gli unici precedenti in Serie A

Primo confronto ufficiale tra le due formazioni, ma considerando le prime squadre ci sono due precedenti, entrambi in Serie A. Stagione 2015-16 gli emiliani giocano il loro primo storico anno nella massima serie e nella doppia sfida a vincere è sempre la Juventus: 3-2 all'andata e 2-0 al ritorno a Torino. Ora, però, il duello è diverso e gli avversari del Carpi sono i giovani della Next Gen.

17:35

Le scelte di Cassani per il Carpi

Anche Cassani ha scelto il suo undici per sfidare i bianconeri. La formazione del Carpi: Sorzi, Zagnoni, Lombardi, Rossini, Stanzani, Casarini, Rosetti, Cecotti, Cortesi, Arcopinto, Gerbi. A disposizione: Furghieri, Scacchetti, Panelli, Pitti, Verza, Rigo, Visani, Amayah, Figoli, Forte, Sall. Allenatore: Cassani.

17:25

Okoro parte dalla panchina

Ancora panchina per l'acquisto del mercato estivo bianconero, Alvin Okoro. L'attaccante, arrivato dal Venezia, si sta allenando da qualche giorno assieme ai nuovi compagni, ma può essere un valore aggiunto anche a gara in corso.

17:10

Le scelte di Brambilla

Mister Brambilla ha scelto il solito 3-5-2 per i bianconeri. La formazione ufficiale della Juventus Next Gen: Mangiapoco; Pedro Felipe, Scaglia F., Turicchia; Cudrig, Owusu, Faticanti, Macca, Puczka; Deme, Guerra. A disposizione: Scaglia S., Bruno, Ngana, Anghelè, Amaradio, Savio, Vacca, Pugno, Crapisto, Van Aarle, Pagnucco, Martinez Crous, Perotti, Okoro. All. Brambilla

17:00

I prossimi impegni

La Next Gen, dopo il Carpi, non si ferma. La Lega di Serie C ha ufficializzato infatti date e orari dei match dell'U23 bianconera fino alla settima giornata di campionato (QUI IL CALENDARIO)

16:53

"Prima di campionato è incognita"

Alla vigilia così Brambilla ha presentato il match col Carpi: "Nella prima di campionato ci sono sempre delle incognite. Sia noi che il Carpi arriviamo dal passaggio del turno in Coppa Italia e sicuramente sarà una partita in cui giocheremo alla pari. Soprattutto nelle prime gare dovremo pensare a noi stessi più che agli avversari, dobbiamo cercare di mettere in campo quelle che sono le nostre qualità e cercare di dare il massimo".

16:40

Partenza pesante tra i bianconeri

In questa stagione la Next Gen dovrà fare a meno di uno degli elementi che nella scorsa stagione si è rivelato imprescindibile. Si tratta di Alessandro Pietrelli, che la scorsa settimana si è accasato ufficialmente al Venezia in Serie B. Ma il classe 2003 potrebbe anche tornare a vestire il bianconero...

16:28

Le possibili scelte di Brambilla

Il tecnico bianconero dovrebbe schierare il 3-4-2-1 per la prima di campionato. Di seguito la probabile formazione

JUVENTUS NEXT GEN (3-4-2-1): Mangiapoco; Pedro Felipe, Scaglia F., Turicchia; Turco, Ngana, Faticanti, Puczka; Deme, Amaradio; Guerra. All. Brambilla.

16:20

Dove vedere la partita

La sfida tra Carpi e Juve Next Gen sarà possibile vederla in tv e in streaming (I DETTAGLI). Qui invece la diretta testuale dell'evento

16:12

I convocati di Brambilla

Di seguito la lista dei calciatori a disposizione del tecnico per la sfida di oggi. Presente anche Okoro, uno dei maggiori colpi del calciomercato estivo e su cui c'era l'interessamente anche dell'Inter U23.

1 Scaglia S., 4 De Jesus Gomes, 5 Macca, 6 Ngana, 7 Puczka, 8 Owusu, 9 Deme, 10 Anghelé, 11 Amaradio, 15 Savio, 16 Faticanti, 17 Guerra, 19 Vacca, 20 Pugno, 21 Crapisto, 22 Mangiapoco, 23 Scaglia F., 24 Van Aarle, 26 Pagnucco, 28 Bruno, 31 Martinez Crous, 32 Turicchia, 33 Perotti, 34 Turco, 41 Cudrig, 90 Okoro

16:05

Serie C, novità Var a chiamata

Da quest'anno in Lega Pro le due squadre in campo potranno usufruire del Football Video Support, che darà la possibilità agli allenatori delle due squadre di chiamare una revisione di un episodio ritenuto dubbio o errato (QUI I DETTAGLI).

15:57

Brambilla e il giudizio sul raggruppamento

Nuovo girone dunque per la Next Gen, ma per Brambilla più che il raggruppamento sarà altro a contare: "Ci sono poche differenze tra questo e gli altri gironi perché tutte le partite in questo campionato sono difficili. Conta l'atteggiamento e la voglia di fare risultato. Se riuscissimo ad avere queste cararrestiche, le qualità individuali dei nostri giocatori verranno fuori"

15:50

Juve Next Gen, si riparte dal girone B

Dopo una stagione vissuta nel raggruppamento meridionale, quello C, i bianconeri quest'anno giocheranno invece nel girone B. La scorsa settimana esordio stagionale con vittoria in Coppa Italia, quest'oggi a Carpi debutto in campionato

Stadio Sandro Cabassi (Carpi)