Juve Primavera, Yildiz: "Montero una leggenda. Ora testa ai playoff"

La stagione di Kenan Yildiz è stata al di sopra delle righe e la dimostrazione arriva anche dal premio ricevuto in occasione dei 'Primavera Bets Awards' su Sportitalia. Il classe 2005 è stato inserito nella speciale top 11 del campionato e non poteva essere altrimenti visto quanto ha fatto vedere nel corso del campionato. Gol bellissimi, giocate da campioncino e, soprattutto, una crescita costante gara dopo gara fino alla chiamata di Brambilla con la Next Gen. L'esordio tra i professionisti e poi il ritorno in Primavera per dare una mano ai suoi compagni a centrare l'obiettivo playoff. Nonostante l'ultima sconfitta contro la Fiorentina, i bianconeri hanno raggiunto il risultato e tra pochi giorni saranno in campo contro il Sassuolo al Ricci per la prima gara delle fasi finali. Durante l'evento, l'attaccante bianconero ha rilasciato anche qualche dichiarazione.