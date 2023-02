Brekalo infiamma Juve-Fiorentina: "Possiamo batterli"

"Siamo impegnati su tre fronti, campionato, Coppa Italia e Conference League , avremo tante partite e sono pronto per fare grandi cose. Domenica giochiamo contro una grande squadra come la Juventus , l'obiettivo sarà provare a vincere, noi siamo forti e possiamo farlo contro chiunque". Così Josip Brekalo , ex Torino arrivato a gennaio alla Fiorentina parlando della sfida contro i bianconeri di Allegri sul canale Tiktok dei viola. "Sto molto bene e sono molto contento di allenarmi con la squadra - ha aggiunto il croato -. Mi sto trovando molto bene anche con mister Italiano , il modo in cui gioca la squadra mi piace, ho giocato così per anni alla Dinamo Zagabria. Qui abbiamo tanta qualità per giocare in maniera offensiva e io penso di poter dare una mano".

Brekalo: "Orgoglioso del mio esordio con la Fiorentina"

Brekalo ha poi continuato parlando del suo debutto con la squadra: "È stato un orgoglio esordire in maglia viola domenica scorsa, questa è una grande squadra e un grande club, dove hanno giocato tanti grandi giocatori, io voglio fare solo grandi cose. Ringrazio i tifosi per l'accoglienza e gli 'in bocca al lupo' che mi hanno fatto quando mi hanno incontrato". "Non ho giocato per due-tre mesi, non sono al 100% ma non mi sono mai infortunato e mi sono sempre allenato col Wolsburg - ha concluso Brekalo -. Qui ho legato con i miei compagni balcanici come Jovic, Terzic, Milenkovic, ma anche con Mandragora con cui ho giocato insieme al Torino. Qui ci si sente come una famiglia, con la società che ci è sempre molto vicina".