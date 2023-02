Juventus, il report della seduta verso la Fiorentina. Ecco quando parla Allegri

La Juventus vuole risalire in classifica e per farlo dovrà dare continuità alle belle prestazioni viste contro la Salernitana e la Lazio. Dopo la brutta sconfitta interna contro il Monza, i bianconeri con la Fiorentina cercano la terza vittoria di fila in seguito al successo casalingo in Coppa Italia contro la squadra di Sarri e alla trasferta di Salerno. Per farlo Allegri potrà contare su Vlahovic, che dopo l'ultima doppietta vuole trovare il gol anche contro la sua ex squadra, mentre per Pogba la situazione è ancora da valutare. La sfida contro i viola, valevole per la 22esima giornata di Serie A, è in programma all'Allianz Stadium domenica 12 febbraio alle ore 18.