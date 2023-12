Genoa-Inter e la spinta di Bisseck: l’opinione di Marelli e quel precedente...

La spinta di Yann Aurel Bisseck ai danni di Kevin Strootman, infatti, non è stata considerata fallo da Doveri, né il Var del match di Marassi, Massimiliano Irrati, ha segnalato o consigliato all’arbitro l’on field review, accettando di fatto la decisione presa in campo del direttore di gara. Ma procediamo con ordine, cosa è successo in quel momento? L’Inter stava cercando di sbloccare il risultato: sugli sviluppi di una rimessa laterale di Darmian, Bisseck, nel tentativo di fare la sponda per un suo compagno, ha sfiorato il pallone di testa, che poi, in seguito a un rimpallo, è finito a Barella il quale, dopo lo stop di petto, ha tirato di destro colpendo il palo. Sulla respinta la sfera è quindi finita ad Arnautovic: l’austriaco dopo il controllo non ha avuto nessun problema a trasformare la rete del vantaggio. L’episodio che ha scatenato le proteste del Genoa è quello relativo alla spinta del giovane talento tedesco ai danni dell’ex centrocampista della Roma.

Gianpaolo Calvarese, nella sua analisi su Tuttosport in riferimento all'episodio contestato, è stato molto chiaro: "I rossoblù protestano per una spinta di Bisseck su Strootman poco prima del gol di Arnautovic. In effetti il difensore nerazzurro usa entrambe le braccia e soprattutto non le appoggia sull’avversario, bensì lo spinge (con la palla che finisce proprio dove si trovano i due giocatori): sbaglia dunque l’arbitro, manca un fallo in favore del Genoa e la rete sarebbe stata da annullare”.