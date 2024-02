Diretta Torino-Lecce ore 19: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

Segui la diretta di Torino-Lecce su Tuttosport.com

Dove vedere Torino-Lecce: streaming e diretta tv

La sfida tra Torino e Lecce valida per la 25ª giornata di Serie A è in programma alle 19 allo Stadio Grande Torino. Sarà possibile seguire la partita in diretta tv su Sky Zona DAZN e in streaming sulla rispettiva app di DAZN.

Le probabili formazioni di Torino-Lecce

TORINO (3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Djidji, Lovato, Masina; Bellanova, Ricci, Ilic, Lazaro; Vlasic; Sanabria, Zapata. Allenatore: Juric.

A disposizione: Gemello, Popa, Sazonov, Vojvoda, Linetty, Gineitis, Okereke, Pellegri, Savva.

Indisponibili: Buongiorno, Rodriguez, Schuurs.

Squalificati: Tameze.

Diffidati: nessuno.

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Pongracic, Baschirotto, Gallo; Kaba, Ramadani, Rafia; Krstovic, Almqvist, Sansone. Allenatore: D'Aversa.

A disposizione: Samooja, Borbei, Venuti, Dorgu, Touba, Oudin, Gonzalez, Berisha, Blin, Piccoli, Burnete, Pierotti.

Indisponibili: Banda, Brancolini, Dermaku.

Squalificati: nessuno.

Diffidati: Banda, Rafia, Dorgu.

ARBITRO: Ayroldi di Molfetta. ASSISTENTI: Bercigli e Trinchieri. QUARTO UFFICIALE: Collu. VAR: Sozza. AVAR: Mazzoleni.

