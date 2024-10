Diretta Napoli-Como ore 18.30: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

NAPOLI - La settima giornata del campionato di Serie A si aprirà alle ore 18.30 con la sfida del Maradona tra Napoli e Como. Gli azzurri di Antonio Conte, che guidano la classifica a quota 13, nell'attesa che scendano in campo le altre squadre hanno l'opportunità di allungare. L'avvio da incubo al Bentegodi contro il Verona - ko per 3-0 - sembra ormai un lontano ricordo, la squadra ha immediatamente rialzato la testa e da quella débâcle non ha più commesso passi falsi: togliendo lo 0-0 in casa della Juve, Lukaku e compagni hanno battuto una dietro l'altra Bologna (3-0), Parma (2-1), Cagliari (4-0) e Monza (2-0). La gara contro i lariani, però, rappresenta un test importante, anche perché i lombardi sono in crescita. Dopo un avvio non esaltante, con le sconfitte contro Juve (3-0) e Udinese (1-0) e i pareggi contro Cagliari (1-1) e Bologna (2-2), nelle ultime due uscite i ragazzi di Cesc Fabregas hanno battuto per 3-2 prima l'Atalanta al Gewiss Stadium e poi l'Hellas Verona al Sinigaglia. Sono 32 i precedenti tra le due formazioni, con il Como che ha vinto solo cinque volte ma, curiosamente, ha portato a casa il risultato nelle ultime tre gare, tutte in Serie B. Venti, poi, i successi del Napoli e sette i pareggi.