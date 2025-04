Diretta Juve-Monza ore 18: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

TORINO - Reduce dalla dolorosa sconfitta del Tardini contro il Parma (1-0 con rete decisiva di Pellegrino), alle ore 18 la Juve ospita il Monza all' Allianz Stadium nel 34° turno di Serie A . I bianconeri di Igor Tudor sono ora al quinto posto in classifica : il Bologna di Vincenzo Italiano, grazie al successo contro l' Inter al Dall'Ara firmato Orsolini, ha operato il controsorpasso e a cinque gare dalla fine ha di nuovo in mano il proprio destino. I brianzoli di Alessandro Nesta , invece, sono ultimi con appena 15 punti e in caso di sconfitta potrebbero già essere aritmeticamente retrocessi.

Juve-Monza: diretta tv e streaming

Juve-Monza, gara valida per la 34ª giornata del campionato di Serie A, è in programma alle ore 18 all'Allianz Stadium di Torino e sarà visibile in diretta su Sky Sport Calcio (202), Sky Sport (251) e Dazn. Inoltre sarà disponibile anche in streaming su Now e sulla piattaforma Sky Go.

Le probabili formazioni di Juve-Monza

JUVE (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, R. Veiga, Kelly; McKennie, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Nico Gonzalez, Yildiz; Kolo Muani. Allenatore: Tudor.

A disposizione: Perin, Pinsoglio, Alberto Costa, Savona, Rouhi, Weah, Mbangula, Conceiçao, Douglas Luiz, Adzic, Pietrelli.

MONZA (3-5-2): Turati; Pedro Pereira, Caldirola, Carboni; Birindelli, Castrovilli, Bianco, Akpa Akpro, Kyriakopoulos; Caprari, Mota Carvalho. Allenatore: Nesta.

A disposizione: Pizzignacco, Mazza, Brorsson, Lekovic, Palacios, Urbanski, Sensi, Colombo, Forson, Vignato, Ciurria, Petagna.

ARBITRO: Perenzoni di Rovereto. ASSISTENTI: C. Rossi-Ricci. IV UFFICIALE: Cosso. VAR: Gariglio. ASS. VAR: Mazzoleni.

