"Niente San Siro, solo una sede per lo spareggio Scudetto": Simonelli a sorpresa

Supercoppa da riprogrammare, si attende l’Inter

Per quanto riguarda la Supercoppa Italiana, tutto è ancora da definire, anche in funzione del percorso europeo dell’Inter: "Speriamo di non giocarla a dicembre. Se, come ci auguriamo, l'Inter dovesse vincere la Champions, dovrà poi partecipare alla Coppa del Mondo per Club FIFA, e la nostra Supercoppa slitterebbe a gennaio. Fino al 31 maggio quindi non sapremo quando collocarla".