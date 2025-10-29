Juventus-Udinese: probabili formazioni, orario e dove vedere in tv e streaming la Serie A

Si riparte, ancora una volta. Come un regista bloccato sulla stessa scena, la Juventus ritenta l'ennesimo ciak. Staccata la spina alla gestione Igor Tudor, i bianconeri sono affidati al tecnico della Next Gen Massimo Brambilla per contendere all'Udinese la 9ª giornata di campionato. In palio allo Stadium, 3 punti da conquistare a ogni costo. C'è una classifica da rianimare, ma anche un orgoglio da ritrovare. E mentre ancora si dibatte su quanto sia stata giusta o meno la scelta dell'esonero, tra chi lo ha giudicato un "elettroshock" inevitabile e chi invece si è interrogato sulle responsabilità dei giocatori, alla Continasa si fa sempre più insistente l'indiscrezione sull'ingaggio di Luciano Spalletti, anch'egli in cerca di una possibilità di riscatto dopo il deludente epilogo con la Nazionale. Il calendario di Kenan Yildiz e compagni prevede poi la trasferta di Cremona (1/11) e a seguire il ritorno in Champions League contro lo Sporting Lisbona a Torino (4/11). Quanto ai friulani di Kosta Runjaic, si presentano all'appuntamento con 12 punti in classifica frutto di 3 pareggi e 3 vittorie: l'ultima contro il Lecce all'ultima uscita. La prossima c'è l'Atalanta, ma Juve e Udinese si ritroveranno il 2 dicembre allo Stadium per l'ottavo di Coppa Italia.