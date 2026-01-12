Tuttosport.com
Juventus-Cremonese: probabili formazioni, orario e dove vedere in tv e streaming la Serie A

I bianconeri di Spalletti ospitano i grigiorossi di Nicola per il primo appuntamento del girone di ritorno. In palio, 3 punti per il 4º posto e il sogno scudetto
5 min
JuventuscremoneseSerie A

Un 4º posto da raggiungere e un sogno scudetto da tenere in vita. È la prossima missione della Juventus, che lunedì 12 allo Stadium ospiterà la Cremonese al primo appuntamento del girone di andata. Le due formazioni si ritrovano dopo il successo dei bianconeri allo Zini per 2-1 che l'1 novembre inaugurò la gestione Luciano Spalletti (reti di Filip Kostic, Andrea Cambiaso e Jamie Vardy). Ora, la Vecchia Signora scende in campo con 36 punti che valgono il 5º posto con un ritardo di 3 lunghezze dalla Roma di Gian Piero Gasperini, uscita vincitrice dalla gara interna contro il Sassuolo di sabato 10. La sfida contro la formazione di Davide Nicola mette inoltre in palio 3 punti da porre al servizio del sogno scudetto, considerati il pareggio di Inter e Napoli e quello del Milan a Firenze: le 3 partecipanti alla Supercoppa devono però recuperare la 16ª giornata. Quanto ai grigiorossi, la cui ultima vittoria rimanda al 7 dicembre contro il Lecce, la classifica riporta la 13ª posizione con 22 punti. Il calendario vede la Juve impegnata nella trasferta di Cagliari di sabato 17, prima del ritorno in Champions League contro il Benfica di Jose Mourinho: appuntamento mercoledì 21 a Torino. La Cremonese affronterà invece il Verona in casa e il Sassuolo al Mapei il 19 e 25 gennaio.

Scopri tutte le quote di Juventus-Cremonese.

Juventus-Cremonese: diretta e dove vederla

La sfida tra le formazioni di Spalletti e Nicola è in programma alle ore 20.45 di lunedì 12 gennaio all'Allianz Stadium di Torino. Sarà possibile assistere all’evento in pay tv sui canali Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4k (213) e Sky Sport (251) e in streaming sulle piattaforme Now e Dazn. 

Segui Juventus-Cremonese sul nostro sito.

Juventus-Cremonese: le probabili formazioni

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Koopmeiners, Cambiaso; Locatelli, Thuram; McKennie, Miretti, Yildiz; David. Allenatore: Spalletti.

A disposizione: Perin, Pinsoglio, Kelly, Pedro Felipe, Rouhi, Cabal, Joao Mario, Kostic, Adzic, Zhegrova, Openda.

Indisponibili: Conceicao, Gatti, Milik, Rugani, Vlahovic.

Squalificati: nessuno.

Diffidati: Locatelli.

CREMONESE (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Barbieri, Bondo, Grassi, Vandeputte, Pezzella; Bonazzoli, Vardy. Allenatore: Nicola.

A disposizione: Silvestri Nava, Floriani Mussolini, Faye, Folino, Ceccherini, Lordkipanidze, Zerbin, Collocolo, Vazquez, Valoti, Johnsen, Moumbagna, Sanabria.

Indisponibili: Payero, Sarmiento.

Squalificati: nessuno.

Diffidati: Barbieri, Pezzella.

Arbitro: Feliciani (Teramo); Assistenti: Rossi-Barone; IV Ufficiale: Calzavara; Var: Bariglio; Ass. Var: Chiffi.

WHATSAPP TUTTOSPORT: clicca qui e iscriviti ora al nuovo canale, resta aggiornato LIVE

