Caos arbitri, altro scandalo! "Un piano dall'alto, funzionava così. Soggetti senza scrupoli"

Come funzionano le dismissioni arbitrali

L’intera vicenda ruota attorno al meccanismo che ogni stagione porta alla dismissione di alcuni arbitri CAN. Il regolamento prevede infatti l’uscita dai ruoli di cinque direttori di gara, con particolare attenzione agli arbitri che hanno superato i dieci anni di permanenza e che non rientrano tra i migliori venticinque della graduatoria stagionale. Secondo la ricostruzione contenuta nell’esposto, tre arbitri esperti erano già destinati all’uscita: Abisso, Piccinini e Pezzuto. A loro si sarebbe aggiunto Massimi, ultimo nella classifica tecnica. Restava però aperto il confronto tra Rapuano e Dionisi per l’ultimo posto disponibile. In quel contesto, la valutazione assegnata a Ferrieri Caputi avrebbe avuto un peso determinante sugli equilibri finali. Il voto di 8,40 avrebbe infatti fatto scivolare l’arbitro fuori dalla fascia utile, consentendo invece a Rapuano di rientrare tra i migliori venticinque. In questo modo, secondo Alfonsi, Dionisi sarebbe diventato il candidato automatico alla dismissione. Tremolada, pur avendo una posizione simile in graduatoria, si sarebbe invece salvato grazie alla minore anzianità. L’esposto insiste quindi sull’idea che la gestione delle valutazioni non sia stata casuale ma funzionale a un risultato preciso. Da qui il sospetto di una strategia studiata “dall’alto” per modificare gli equilibri finali della classifica arbitrale.